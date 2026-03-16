姿が見えないと思ったら... フェレットがこたつで″見事な爆睡″「えー？そこで寝てるの??」「シンデレラフィットｗ」
こたつの中で長男の足の上に乗って眠るフェレットの姿を収めた動画が、Threadsで話題を呼んでいる。coco.yyjkさん（@coco.ferret1019）が「こたつで寝てる長男の足の上で寝てるの 予想外すぎた」と投稿したこの動画には2907いいねが集まり、「可愛すぎる」「やべぇ動画だ！！」などのコメントが寄せられた。家族全員に溺愛されているフェレットのココちゃんと長男さんの絆について、投稿主に話を聞いた。
【別カット】「長男が抱っこすると寝てしまう」普段から仲良しなココちゃんと長男さん
――こたつの布団をめくってこの光景が目に飛び込んできた瞬間、どのようなお気持ちでしたか？
「えー? そこで寝てるの!?」
と思わず声に出してしまったという。
―― この状況に気づくまでの経緯と、この後どれくらい眠っていたのかを教えてください。
「長男がこたつに身体を入れて寝ていたので、ココはどこで寝てるんだろう？と確認したらこの状態でした。この後15分ほどで長男が動いたので、そのタイミングでココがモゾモゾとこたつから出てきました」
こたつに潜り込んだ長男さんの居場所を確認しようとした瞬間、まさかの光景が広がっていたとのことだ。
―― 長男さんとココちゃんの普段の仲の良さが伝わるエピソードを教えてください。
「長男はリビングへ降りてくると、まずココの居場所を探して、起きている時は必ず抱っこをします。母がココを抱っこしても寝ることは少ないのですが、長男が抱っこするとそのまま寝ることが多いです」
長男さんが抱っこすると眠ってしまうココちゃん。日頃から築いてきた二人の関係が、この光景にも表れている。
―― 家族の中で、ココちゃんはどのような存在なのでしょうか？
「父、母、長男、次男、全員がココを溺愛していて、家族全員ココに癒される毎日です。普段は比較的穏やかな性格で人懐っこく、家の中のあらゆるところに寝床を作り、好きな場所で赴くままの体勢で寝ています」
―― 大きな反響を呼んでいますが、印象に残っているコメントや感じた喜びを教えてください。
「『やべぇ動画だ！！』です（笑）。長男とココのほっこり姿をたくさんの方に見てもらえて嬉しかったです」
なお、投稿主のcoco.yyjkさんはハンドメイドアクセサリーの作家としても活動している。作品はInstagram（@mit.accessory）で確認できる。
――こたつの布団をめくってこの光景が目に飛び込んできた瞬間、どのようなお気持ちでしたか？
「えー? そこで寝てるの!?」
と思わず声に出してしまったという。
―― この状況に気づくまでの経緯と、この後どれくらい眠っていたのかを教えてください。
「長男がこたつに身体を入れて寝ていたので、ココはどこで寝てるんだろう？と確認したらこの状態でした。この後15分ほどで長男が動いたので、そのタイミングでココがモゾモゾとこたつから出てきました」
こたつに潜り込んだ長男さんの居場所を確認しようとした瞬間、まさかの光景が広がっていたとのことだ。
―― 長男さんとココちゃんの普段の仲の良さが伝わるエピソードを教えてください。
「長男はリビングへ降りてくると、まずココの居場所を探して、起きている時は必ず抱っこをします。母がココを抱っこしても寝ることは少ないのですが、長男が抱っこするとそのまま寝ることが多いです」
長男さんが抱っこすると眠ってしまうココちゃん。日頃から築いてきた二人の関係が、この光景にも表れている。
―― 家族の中で、ココちゃんはどのような存在なのでしょうか？
「父、母、長男、次男、全員がココを溺愛していて、家族全員ココに癒される毎日です。普段は比較的穏やかな性格で人懐っこく、家の中のあらゆるところに寝床を作り、好きな場所で赴くままの体勢で寝ています」
―― 大きな反響を呼んでいますが、印象に残っているコメントや感じた喜びを教えてください。
「『やべぇ動画だ！！』です（笑）。長男とココのほっこり姿をたくさんの方に見てもらえて嬉しかったです」
なお、投稿主のcoco.yyjkさんはハンドメイドアクセサリーの作家としても活動している。作品はInstagram（@mit.accessory）で確認できる。