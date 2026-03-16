老朽化した屋根の改修工事が行われた栃木県那珂川町の町馬頭広重美術館で１４日、記念式典が行われた。

設計した建築家・隈研吾氏も参加し、「開館当時を思い出した。感無量だ」と語った。

記念式典には、約７０人が参加し、益子純恵町長が「町の誇る貴重な文化施設として運営していきたい」とあいさつした。

同館は地元の杉を使ったルーバー（羽板）で覆われ、光の具合で建物の表情が変わって見えるのが特徴で、隈氏の代表作の一つとなっている。しかし、近年、ルーバーの腐食が進み、改修設計を隈氏の設計事務所に依頼。ルーバーをアルミの建材で代用し、改修工事を行った。

隈氏はこの日、講演を行い、アルミ製となった屋根部分のルーバーの製作秘話を紹介。５種類の色と７種類の木目を組み合わせて印刷したルーバーをランダムに配置したといい、「自然の持つ柔らかさなどに近づけることに苦労した」と話した。

講演後、報道陣の取材に応じた隈氏は「びっくりするくらいアルミと木材が調和している。今後は自然と人工物をどう調和させるかということを考えていきたい」と話した。