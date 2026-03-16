ソニー・ミュージックが１５日、今後の飛躍が期待されるアーティスト３組の楽曲を原案とした短編映像「＃あの日の春の歌」を解禁。１６日からテレビＣＭがスタートし、１９日からＹｏｕＴｕｂｅでも公開予定となる。

原案となった楽曲は４人組ロックバンド・ハンブレッダーズの「銀河高速−Ｆｒｏｍ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」、シンガー・ソングライターのｊｏ０ｊｉの「不屈に花」、２人組バンド・離婚伝説の「ファーストキス」の３曲。それぞれの短編映像に気鋭の若手俳優として夏目透羽（２１）、乃木坂４６・遠藤さくら（２４）、祷キララ（２５）が出演した。

「銀河高速」に出演した夏目は「『続けてみることにしたよ』という歌詞がありながら、『理想と現実は二律背反』という歌詞もあり、迷いや葛藤がリアルに伝わってきます。音楽活動をやりたいという友人から相談を受けたことがあって、その時のことを思い出しました」とコメントした。

「不屈に花」へ出演の遠藤は「ｊｏ０ｊｉさんが落ち込んでいる友達に何かしてあげたい、と思って書いた曲とお聞きしてすごく寄り添ってくれる歌詞が心に刺さりました」と感想を語った。

「ファーストキス」に出演の祷は「なんて“まっすぐな”歌なんだって思いました。諦められないと気持ちというか、君が一番大切だからと愛に向かっていく強い気持ちを、こんなにストレートに歌ってるのって、めっちゃかっこいいなと思いました」と話していた。