「目を覚まさないと」降格危機の絶不調トッテナムと痛恨ドロー…カンファレンスリーグで満足か？ リバプールMFの危機感
現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、遠藤航（怪我で離脱中）が所属する６位のリバプールは、16位のトッテナムと本拠地アンフィールドで対戦。１−１のドローで終わった。
18分にドミニク・ソボスライが得意のFKで幸先良く先制点をゲット。しかし、相手GKグリエルモ・ヴィカーリオの好守もあり、追加点を奪えずにいると、土壇場の90分にリシャルリソンに痛恨の同点弾を浴びた。
降格危機にあるトッテナムは絶不調で、イゴール・トゥードル暫定監督が率いて公式戦４戦４敗だっただけに、かなり痛い。また、自分たちも直近４戦で１勝と調子がいまひつとだ。
25歳のMFソボスライは厳しい現状を重く受け止めており、英衛星放送『Sky Sports』でのインタビューで「目を覚まさないと。このままでは、来シーズンはカンファレンスリーグに出場できれば幸運と言えるだろう」と語った。
「前半は試合全体を支配し、非常に良いプレーができた。後半はなぜだか分からないが、前半と同じようなプレーができなかった。みんなで話し合うつもりだ。今は最も困難な時期だ。団結しなければならない」
タイムアップの瞬間、出来に到底納得できないサポーターが一斉にブーイングした。
「ブーイングは聞こえなかったが、理解はできる。昨シーズンは優勝したのに、今シーズンは本来あるべき姿でプレーできていないからだ。ファンには引き続き支えてほしい。昨シーズンは残り４試合で優勝が決まった時、誰もが喜んでいた。今、我々が困難な時期にあるからこそ、支えてほしい」
昨季王者のリバプールはトップ４に食い込み、最高峰チャンピオンズリーグの出場権を手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ソボスライの鮮烈FKで先制！→しかし土壇場で…
18分にドミニク・ソボスライが得意のFKで幸先良く先制点をゲット。しかし、相手GKグリエルモ・ヴィカーリオの好守もあり、追加点を奪えずにいると、土壇場の90分にリシャルリソンに痛恨の同点弾を浴びた。
25歳のMFソボスライは厳しい現状を重く受け止めており、英衛星放送『Sky Sports』でのインタビューで「目を覚まさないと。このままでは、来シーズンはカンファレンスリーグに出場できれば幸運と言えるだろう」と語った。
「前半は試合全体を支配し、非常に良いプレーができた。後半はなぜだか分からないが、前半と同じようなプレーができなかった。みんなで話し合うつもりだ。今は最も困難な時期だ。団結しなければならない」
タイムアップの瞬間、出来に到底納得できないサポーターが一斉にブーイングした。
「ブーイングは聞こえなかったが、理解はできる。昨シーズンは優勝したのに、今シーズンは本来あるべき姿でプレーできていないからだ。ファンには引き続き支えてほしい。昨シーズンは残り４試合で優勝が決まった時、誰もが喜んでいた。今、我々が困難な時期にあるからこそ、支えてほしい」
昨季王者のリバプールはトップ４に食い込み、最高峰チャンピオンズリーグの出場権を手にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ソボスライの鮮烈FKで先制！→しかし土壇場で…