イスラエル軍に撃たれて死亡した4人の葬儀に集まった人たち＝15日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区/Majdi Mohammed/AP

（CNN）パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区で、イスラム教の断食月ラマダンの断食を終えて深夜に車で外出していたパレスチナ人の一家4人がイスラエル兵に射殺された。パレスチナ当局が明らかにした。死者の中には5歳と7歳の男児2人が含まれる。

イスラエル軍は、兵士がこの家族の車の動きに脅威を感じたため発砲したと説明した。占領下のパレスチナ自治区では、イスラエル兵やイスラエル人入植者によってパレスチナ人が殺害される事件が相次いでいる。

アリ・バニ・オデさん（37）と妻のワエド・バニ・オデさん（35）は息子4人を車に乗せ、ナブルスから自宅へ戻る途中だった。生き残った2人の男児のうちのひとり、ハレド・バニ・オデさん（11）によると、このときに銃撃を受けた。

ハレドさんは病院で取材したパレスチナ人記者に「突然、銃弾が飛んできた。どこから撃たれたのか分からなかった」と語った。

ハレドさんは「父はシャハーダ（死に直面した際にイスラム教徒が唱える信仰告白）を口にし、指を立てた。母は悲鳴を上げた後、静かになった」と話した。

銃撃後の映像には、道路上に散乱した弾丸や、血痕とみられるものが映っている。

ハレドさんは「弟のムハンマドをひっくり返そうとしたが、できなかった。もう残っているのは私と兄弟のムスタファだけだ」と付け加えた。

銃撃では、5歳のムハンマドさんに加え、7歳のオスマンさんも死亡した。

イスラエル軍はCNNに対し、「この件の状況については関係当局が調査している」と述べた。

イスラエル軍は声明で「1台の車両が部隊に向かって加速した。部隊は脅威を感じ、発砲で応じた。その結果、車内にいたパレスチナ人4人が死亡した」と明らかにした。車両の実際の動きを特定するのに役立つ可能性のある監視カメラ映像はまだ公開されておらず、イスラエル軍は映像を提供していない。

パレスチナ赤新月社がCNNに語ったところによると、パレスチナ人の救急隊員らは現場に入って医療措置を施すことも阻まれた。1時間後、地元病院の医療従事者が、この家族のうち死亡した4人を受け入れたという。

イスラエルは2023年以降、占領下のヨルダン川西岸で軍事活動を大幅に強化している。ネタニヤフ首相率いる右派政権は、ユダヤ人入植地の拡大と、ヨルダン川西岸におけるイスラエルの支配強化を進めている。ヨルダン川西岸でのイスラエルの入植活動は、国際法上は違法とされている。

同時に、イスラエル人入植者によるパレスチナ人やその財産への攻撃も激化している。イスラエル当局はパレスチナ人の移動を定期的に厳しく取り締まっている。イスラエルの人権団体ベツェレムは、イスラエルが「イランとの戦争を隠れみのにして」、ヨルダン川西岸の「民族浄化」と同団体が呼ぶ動きをさらに加速させていると非難している。