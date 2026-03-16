◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

米国のＡ・ジャッジ外野手（ヤンキース）が１６日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦を前に“神対応”を見せた。セレモニー後、プレーボールが約１０分後に迫っていたが、ベンチ前でサインを求めるファンに応じた。米国側の一塁ベンチ付近にはファンが殺到したが、米国が誇る最強主将は落ち着いた様子だった。

運命の準決勝。メジャー最強軍団を擁する両チームによる「史上最高の戦い」が始まる。“夢対決”を前にジャッジは「これは子どもの頃に夢見るようなことです。最高の中の最高の選手たちとプレーすること。こちらには最高のチームがいて、向こうにも最高のチームがいます。裏庭でウィッフルボールをして遊んでいるときに思い描くようなもので、こういう瞬間を夢見るものなんです。だからフィールドに出るのが楽しみですし、今夜この試合が始まるのが楽しみです」と、目をぎらつかせていた。

ジャッジは今大会は５試合に出場し、５安打２本塁打、５打点、打率２割６分３厘をマークしている。ＷＢＣ初出場で、初打席となった初戦のブラジル戦では、衝撃の先制２ランでデビューを飾った。ドミニカ共和国は、長打力とダイナミックな野球を見せる強豪。米国は先発はエースのスキーンズ（パイレーツ）に託し、アスレチックス右腕のＬ・セベリーノを迎え撃つ。