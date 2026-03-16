41歳実家暮らし息子が「歓喜の結婚報告」も、まさかの冷や水。72歳母が“苦い顔”を見せたワケ

40歳を過ぎて結婚を決めた息子。しかし、その報告に母が見せたのは祝福ではなく不安の表情でした。夫を亡くした72歳の母は、遺族年金とわずかな貯金で暮らしています。長年同居し生活費を支えてきた息子が家を出れば、生活はどうなるのか――。「親の老後」と「子の人生」がぶつかるとき、親子はどう向き合えばよいのか。見ていきましょう。

41歳息子の婚約に母が見せた“苦い顔”

「……結婚するの？」

東京都内の中小企業に勤める会社員・健太さん（仮名、41歳）は、39歳を過ぎてから婚活を始めました。「自然な出会いを」と待っているうちに、気づけば30代も終わりが見えていたといいます。しかし、同年代の友人が家庭を持つ姿を見て、「自分も家族がほしい」と強く思うようになりました。



そんな中、婚活で出会った女性と真剣交際に発展し、1年ほどの交際を経て結婚を決めました。プロポーズを受けてくれた喜びを、いち早く母・和子さん（仮名、72歳）に伝えた健太さん。しかし、母は、なぜか苦い顔です。

「そう、おめでとう。でも……お前が出ていったら、私はどうやって暮らすの」

健太さんの父は、5年前に亡くなりました。専業主婦だった母の収入は、自身の老齢年金と夫の遺族厚生年金を合わせて月13万円ほど。持ち家で暮らしているとはいえ、決して余裕のある生活ではありません。

健太さんは父の死後も実家で暮らしており、月10万円を生活費として家に入れてきました。さらに固定資産税や家の修繕費、家電の買い替えなどの突発的な支出を負担することもあり、年間で見ると少なくとも150万円を家計に回していたといいます。

母にとって健太さんは生活の支えそのもの。健太さんが婚活をしていることは知っていましたが、内心では「きっと話はまとまらない」と思っていたのでしょう。

しかし、結婚をすれば自分の家庭が優先です。健太さんは母の様子に戸惑いながらも、「これまでのように家にお金は入れられない」と告げました。すると、母はこう返しました。

「お母さんは、もう働けないのよ。同居が無理なら、仕送りしてもらわないと生活できないわ」

不満げにそう漏らす母に、健太さんはショックと同時に怒りも覚えたといいます。

「実家に住まわせてもらって、生活面で自分も助かっていた部分は大きい。でも、母と自分の人生は別のもの。それなのに……」

「親の老後」と「子の人生」がぶつかるとき

LIFULL HOME'Sが実施した「実家暮らしに関する調査（2025年、一都三県）」によると、40代の実家暮らしの割合は26.4％。4人に1人が実家で暮らしているという結果でした。

実家暮らしというと、子どもが親に頼っているイメージを持つかもしれません。しかし実際には、健太さんのケースのように、親が子どもの収入を家計の一部としてあてにしているケースも少なくないのです。

配偶者の死去、年金の少なさ、独身の子ども、長年の同居――。条件が重なると、親の生活は次第に子どもの収入を前提としたものになっていきます。そして、子どもが結婚するタイミングで、その依存関係が一気に表面化することがあります。

依存関係を続けないために必要なこと

とはいえ、親が高齢になれば、子どもがまったく関わらずに生きていくことも難しいのが現実です。大切なのは、依存関係をそのままにしてしまわないこと。

まず必要なのは、親の家計を冷静に把握することです。年金はいくらなのか、貯金はいくらあるのか、毎月の生活費はいくらかかっているのか。意外にも、親子でお金の話をきちんとしたことがない家庭は少なくありません。

健太さんの場合も、母の収入は年金の月13万円が中心ですが、父の残した預貯金が800万円ほどあることがわかりました。

「母は生活への不安を口にしていましたが、今すぐに立ち行かなくなる状況ではありません。ただ、年齢や今後の医療費を考えると、この先ずっと安心というわけでもない。いざというときは自分が支える覚悟は必要だと思いました」

もちろん、子どもが親を助けること自体は決して悪いことではありません。ただし、その援助が無理をして続けるものになってしまうと、今度は子どもの生活を圧迫してしまいます。

仕送りをする場合でも、結婚する配偶者との生活を守ったうえで、無理のない範囲にとどめることが重要です。金額や期間をあらかじめ決めておくことも、後々のトラブルを防ぐうえで有効でしょう。

親を思う気持ちと、自分の人生。そのどちらも大切にするためには、お互いが“自立した関係”でいることが欠かせません。親の老後と子どもの人生がぶつかるとき、必要なのはどちらかが犠牲になることではなく、現実を見据えた冷静な話し合いなのかもしれません。