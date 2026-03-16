車名のとおり水銀でできたような「美しすぎるオープンカー」

いつまでも記憶に残るほど美しいコンセプトカー、というものがあると思います。ホンダとピニンファリーナのコラボレーションにより生まれた「アルジェント・ヴィーヴォ」は、筆者にとってそんな一台。発表は1995年の東京モーターショーのホンダブース。初めて見た時に息を飲んだことを、今でも強く覚えているほどです。

2シーターのオープンカー、と聞けばごく普通の存在ですが、アルジェント・ヴィーヴォは磨かれて煌めくアルミ地肌と濃紺のグラスファイバー製パネルのカラーバランス、丸いところは丸く、シャープなところはきっちりカドを出すメリハリのあるデザインなど、目を奪われる要素に溢れていました。

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前後のほどよいフェンダーのふくらみはアルミで造形され、固形というより液体金属的な素材感を持っています。「アルジェント・ヴィーヴォ」はイタリア語で「水銀」。まさにその見た目にふさわしい車名です。

さらに、これらのディティールと合わせて、アルジェント・ヴィーヴォを見目麗しく感じさせる決定的な要素があります。それは、全長4248mm×全幅1795mm×全高1125mmという、ほどよい全長と低く幅広いがもたらすフォルムの良さ。

短いフロントオーバーハング、長いホイールベース、車体後半に載った小さめのキャビンとボディサイズの比率、そして完璧な長さに調整されたリアオーバーハングなどが、アルジェント・ヴィーヴォの類稀なるプロポーションを生み出しているのです。

フェラーリやプジョーなどで幾多の名デザインを輩出したカロッツェリア、ピニンファリーナの高い実力を感じさせます。

古典的なFR（後輪駆動）のロードスターのスタイル通り、駆動方式はFRでした。発表当時のホンダでは、ミッドシップレイアウトの「ビート」と「NSX」を除けばFF（前輪駆動）が基本だったのでは、と思い出す人も多いでしょう。そのため当時では、その意外性に驚いた記憶もあります。

FRゆえに直列５気筒の2.5リッターエンジンは縦置き。縦置きの直5エンジンなんてFF主体のメーカーにあったの？とこれまた思うかもしれませんが、初代「アコード・インスパイア」、2代目「インスパイア」とその兄弟車である初代「セイバー」、2代目「アスコットおよび兄弟車の「ラファーガ」は縦置き５気筒のFF車だったので、そのエンジンを活用することができました。

カーボンファイバー製のルーフは折りたたみ式。油圧で車体に格納できる構造でした。トップがガラスでできており、リアウィンドウも大面積だったため、クローズした状態でも開放感は強かったことでしょう。

このような油圧でハードな素材のルーフを格納する機構は、1990年代後半以降は数多くのクルマに搭載され、いわゆる「クーペカブリオレ」というジャンルを作りましたが、1995年の段階ではまだ珍しい存在でした。

注目すべきはエクステリアだけではありません。ボディカラーと呼応した濃紺の皮革を基本素材としつつ、ダッシュボードやセンターコンソール、ドアパネルなどにウッドを使用。散りばめられたアルミ製のパーツもアクセントとなっていました。

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なおその後、「美しすぎるコンセプトカー」アルジェント・ヴィーヴォを気に入ったブルネイ国王が、メルセデス・ベンツ「SL600」（R129型）をベースにアルジェント・ヴィーヴォの外観を与えたモデルを、ピニンファリーナにごく少数製作させたとのこと。現在でも数台が残存しているとのことです。

ちなみに1995年のホンダブースにはもう一台、FRのオープンカー「SSM」が展示されていました。こちらはその後1999年に「S2000」として発売されています。