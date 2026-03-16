＜アカデミー賞＞『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が長編アニメーション賞受賞
日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が長編アニメーション賞に輝いた。
【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞に豪華セレブが集結！ レッドカーペットまとめ
本作は、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』などを手掛けたソニー・ピクチャーズ・アニメーションが制作したNetflixのオリジナル映画。スタジアムを満員にするほどの人気を誇るKPOPガールズグループ「ハントリックス（HUNTR/X）」のルミ、ミラ、ゾーイが、ファンを守るため、秘密の能力を使って不可思議な脅威と闘う物語。
昨年6月にNetflixで配信された後、8月にアメリカの劇場で限定公開され、1000以上のスクリーンで完売を記録。Netflixからの正式発表はないものの、公開から2日間で推定1800万ドル（約26.6億円）もの興行収入を挙げたものとみられている。大ヒットを受け、1700の劇場で応援上映が行われ、Netflixでも特別版が配信された。
またサウンドトラックは、グラミー賞最優秀映像作品サウンドトラックにノミネートされたほか、劇中歌「Golden」が年間最優秀楽曲を含む3部門で候補入りし、最優秀視覚メディア楽曲を獲得するなど、配信映画の枠を超えてセンセーションを巻き起こした。
＜第98回アカデミー賞長編アニメーション賞：候補作品一覧（★が受賞作）＞
『Arco（原題）』
『星つなぎのエリオ』
★『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
『Little Amelie or the Character of Rain（原題）』
『ズートピア2』
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本作は、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』などを手掛けたソニー・ピクチャーズ・アニメーションが制作したNetflixのオリジナル映画。スタジアムを満員にするほどの人気を誇るKPOPガールズグループ「ハントリックス（HUNTR/X）」のルミ、ミラ、ゾーイが、ファンを守るため、秘密の能力を使って不可思議な脅威と闘う物語。
またサウンドトラックは、グラミー賞最優秀映像作品サウンドトラックにノミネートされたほか、劇中歌「Golden」が年間最優秀楽曲を含む3部門で候補入りし、最優秀視覚メディア楽曲を獲得するなど、配信映画の枠を超えてセンセーションを巻き起こした。
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『Arco（原題）』
『星つなぎのエリオ』
★『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
『Little Amelie or the Character of Rain（原題）』
『ズートピア2』