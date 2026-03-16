＜アカデミー賞＞助演女優賞は『WEAPONS／ウェポンズ』エイミー・マディガン 40年ぶり2度目のノミネートで初受賞
日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『WEAPONS／ウェポンズ』のエイミー・マディガンが、『燃えてふたたび』（1985）以来40年ぶり2度目のノミネートで助演女優賞に輝いた。
【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞に豪華セレブが集結！ レッドカーペットまとめ
映画とテレビドラマ、舞台で活躍するエイミーは、『ストリート・オブ・ファイヤー』（1984）で注目を集め、『燃えてふたたび』（1985）でアカデミー賞助演女優賞に初ノミネート。ドラマ『沈黙の裁き』（1989）ではゴールデン・グローブ賞を獲得した。その他の出演作に、『フィールド・オブ・ドリームス』（1989）や『ゴーン・ベイビー・ゴーン』（2007）、ドラマ『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』、『FRINGE／フリンジ』などがある。
『WEAPONS／ウェポンズ』は、『IT／イット』2部作や『死霊館』ユニバースなど、傑作ホラーを世に送り出してきたスタジオ「ニューライン・シネマ」が手掛けた“ネタバレ厳禁”考察ミステリー。とある郊外の街で、同じクラスの子どもたち17人が一斉に失踪。疑いをかけられた担任教師ギャンディが真相に迫ろうとするが、この日を境に不可解な事件が多発し、やがて町全体が狂い出していく…。
昨年夏に全米公開されると、公開3日間で興行収入65億円（4350万1217ドル）を突破。ホラー作品ながら批評家からも高評価を獲得した。エイミーは本作で、クリティクス・チョイス・アワードやアクター賞を獲得するなど、高い評価を得た。
＜第98回アカデミー賞助演女優賞：候補者一覧（★が受賞者）＞
エル・ファニング 『センチメンタル・バリュー』
インガ・イブスドッター・リレアース 『センチメンタル・バリュー』
★エイミー・マディガン 『WEAPONS／ウェポンズ』
ウンミ・モサク 『罪人たち』
テヤナ・テイラー 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
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映画とテレビドラマ、舞台で活躍するエイミーは、『ストリート・オブ・ファイヤー』（1984）で注目を集め、『燃えてふたたび』（1985）でアカデミー賞助演女優賞に初ノミネート。ドラマ『沈黙の裁き』（1989）ではゴールデン・グローブ賞を獲得した。その他の出演作に、『フィールド・オブ・ドリームス』（1989）や『ゴーン・ベイビー・ゴーン』（2007）、ドラマ『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』、『FRINGE／フリンジ』などがある。
昨年夏に全米公開されると、公開3日間で興行収入65億円（4350万1217ドル）を突破。ホラー作品ながら批評家からも高評価を獲得した。エイミーは本作で、クリティクス・チョイス・アワードやアクター賞を獲得するなど、高い評価を得た。
＜第98回アカデミー賞助演女優賞：候補者一覧（★が受賞者）＞
エル・ファニング 『センチメンタル・バリュー』
インガ・イブスドッター・リレアース 『センチメンタル・バリュー』
★エイミー・マディガン 『WEAPONS／ウェポンズ』
ウンミ・モサク 『罪人たち』
テヤナ・テイラー 『ワン・バトル・アフター・アナザー』