明日の『ばけばけ』秘密を抱える“ヘブン”トミー・バストウの目の前に“司之介”岡部たかしが姿を見せる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」（第117回）が3月17日に放送される。
【写真】ミルクホールにやってきた司之介（岡部たかし）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第117回あらすじ
なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン。ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは知らないトキや家族たち。しかし司之介（岡部たかし）だけはヘブンの様子に違和感を覚えていた。
そんな中、ミルクホールにいたヘブンの前に司之介が現れる。司之介はヘブンに同じ”匂い”を感じたと話しだす。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】ミルクホールにやってきた司之介（岡部たかし）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン。ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは知らないトキや家族たち。しかし司之介（岡部たかし）だけはヘブンの様子に違和感を覚えていた。
そんな中、ミルクホールにいたヘブンの前に司之介が現れる。司之介はヘブンに同じ”匂い”を感じたと話しだす。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」