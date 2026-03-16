米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、長編アニメーション賞はＮｅｔｆｌｉｘ映画「ＫＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ」が受賞した。

作品チームは「アカデミーの皆さん、ファンの皆さんありがとうございます。韓国、そして世界中にいる韓国人のための賞です」と受賞を喜び、「音楽とストリーは人間をつなげられるパワーがある。この場をお借りして、若いアーティスト、ミュージシャン、世界にいる方たち。自分のストーリーを絶対伝えてください」と呼び掛けた。

Ｋ‐ＰＯＰ界のスーパースター、ルミ、ミラ、ゾーイが“デーモン・ハンターズ”として活躍する姿が描かれた今作。昨年６月に配信が開始されると、同年８月日にはＮｅｔｆｌｉｘ映画（英語作品）としての歴代最高視聴数の記録を塗り替えるなど、世界的ヒットを記録した。

今年の賞レースでは、ゴールデングローブ賞やアニー賞なども受賞し、勢いそのままにオスカーを勝ち取った。