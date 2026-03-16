Sony Musicが、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説の楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』を始動する。

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本プロジェクトでは、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説を今年大きな飛躍が期待されるアーティストとし、彼らの楽曲を原案に短編映像を制作。同じく今年活躍が期待される若手女優の夏目透羽、遠藤さくら（乃木坂46）、祷キララが、異なる境遇で日々を生きる3人の女性の物語を演じる。音楽と出会うことで揺れ動く心情や、前に進もうとする瞬間を描き、TVCMとYouTubeにて公開となる。

また本プロジェクトは、春という季節のなか、注目のアーティストたちの楽曲を通して、それぞれの場所で日々を生きる人々の小さな変化を映し出す次世代クリエイティブプロジェクトに。夢や理想を抱えながらも立ち止まってしまうこと、思うように人と関われないこと、現実のなかでかつての情熱を見失いかけることなど、誰もが抱えうる感情を3つの楽曲と3人の女性の物語として描いていく。

ハンブレッダーズの「銀河高速 - From THE FIRST TAKE」が原案となる映像には夏目が出演。jo0jiの「不屈に花」が原案となる映像には遠藤、離婚伝説の「ファーストキス」が原案となる映像には祷がそれぞれ出演する。

映像は本日3月16日よりTVCMの放映がスタート。YouTubeでは3～4分のフルサイズムービーが3月19日に公開予定となっており、より映像の世界観を堪能することができる。

さらに、各音楽配信サービスにてFiltr Japan公式プレイリスト『平成 令和春の定番ソング集 #あの日の春の歌』も配信中だ。

【出演者楽曲コメント】

・夏目透羽

＜続けてみることにしたよ＞という歌詞がありながら、＜理想と現実は二律背反＞という歌詞もあり、迷いや葛藤がリアルに伝わってきます。音楽活動をやりたいという友人から相談を受けたことがあって、その時のことを思い出しました。私は、散歩が好きなのですが、気づいたらこの曲のサビの部分を鼻歌でよく歌っています。アップテンポで気分が上がるんです！

・遠藤さくら

この曲は、jo0jiさんが落ち込んでいる友達に何かしてあげたい、と思って書いた曲とお聞きしてすごく寄り添ってくれる歌詞が心に刺さりました。友達が落ち込んでる時の言葉のかけ方って難しいと思います。そんな簡単に言葉をかけられないし、私の場合はただ傍にいてあげることしかできない。だからこういう曲を自分のために書いてくれたんだなって思うとすごく嬉しいですよね。

・祷キララ

この曲を最初に聴いた時、なんて“まっすぐな”歌なんだって思いました。諦められないと気持ちというか、君が一番大切だからと愛に向かっていく強い気持ちを、こんなにストレートに歌ってるのって、めっちゃかっこいいなと思いました。離婚伝説さんの『愛が一層メロウ』も好きなんですが、疾走感があってエネルギーと勢いを感じるこの曲も大好きです。

【林希監督コメント】

春は前向きな一歩を求められる季節ですが、実際は足踏みしたり、勇気が出ない人の方が多いのではないでしょうか。私自身、そんなやるせなさを一曲に救われ、今日を繋ぎ止めた経験があります。本作は才能あふれるアーティストの圧倒的な熱量を持つ楽曲を原案に、気鋭の役者の方々の「邂逅」によって生まれました。音楽が日常を物語に変える瞬間、そして不器用に今を肯定する彼女たちの姿を、ぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）