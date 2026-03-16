『高血圧』に自覚症状はある？ 見逃してはいけない初期症状と身体のサイン

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるほど自覚症状に乏しい病気ですが、まったく症状がないわけではありません。頭痛やめまい、肩こりなど日常的によくある症状の背景に、高血圧が隠れていることもあります。また、血圧が著しく高くなったり臓器障害が進行したりすると、より深刻な症状が現れることがあります。ここでは高血圧に関連する可能性のある症状と、注意すべき身体のサインについて説明します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

高血圧の自覚症状と身体のサイン

高血圧は「症状のない病気」として知られていますが、実際には様々な身体のサインが現れることがあります。ただし、これらの症状は他の病気でも見られるため、高血圧に特有のものではないことに注意が必要です。

初期段階で現れる可能性のある症状

多くの方は高血圧の初期には明確な自覚症状を感じません。しかし、一部の方では頭痛、めまい、肩こり、動悸、息切れなどを訴えることがあります。特に後頭部を中心とした頭痛は朝方に起こりやすいとされますが、これらの症状は日常生活のストレスや疲労でも起こりうるため、高血圧によるものと気づきにくいのが実情です。

顔のほてりや耳鳴りを感じる方もいます。また、視界がぼやける、目の充血が続くといった目の症状が出ることもあります。これらの症状が続く場合や頻繁に起こる場合は、血圧を測定してみることをおすすめします。

ただし、これらの症状がなくても血圧が高い状態が続いていることは十分にあり得ます。症状の有無にかかわらず、定期的な血圧測定を習慣づけることが早期発見の鍵となります。特に家族に高血圧の方がいる場合や、40歳を過ぎた方は定期的なチェックを心がけましょう。

重症化したときの警告サイン

血圧が著しく高くなったり、長期間高血圧が放置されて臓器障害が進行したりすると、より深刻な症状が現れることがあります。激しい頭痛や吐き気、嘔吐、視力障害、胸痛、呼吸困難、意識障害などが急激に起こる場合は、高血圧緊急症の可能性があり、すぐに医療機関を受診する必要があります。

慢性的な臓器障害による症状としては、心臓への負担が続くことで生じる息切れや動悸、足のむくみなどがあります。腎臓の機能が低下すると、尿量の変化や疲れやすさ、食欲不振などが現れることもあります。脳血管への影響では、手足のしびれや力が入りにくい、ろれつが回らないといった症状が一過性に出ることがあります。

これらの症状は高血圧が進行し、合併症が生じ始めているサインかもしれません。すでに高血圧と診断されている方で、これまでなかった症状が新たに出現した場合は、早めに主治医に相談することが大切です。適切な治療により、臓器障害の進行を遅らせることが期待できます。

まとめ

高血圧は適切な管理により、健康な生活を維持することができる病気です。自覚症状が乏しくても、定期的な血圧測定と生活習慣の見直しを続けることが重要です。血圧が高めと指摘された方は早めに医療機関を受診し、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。すでに治療中の方は、自己判断で薬を中断せず、医師の指示に従って継続的に管理していくことが、将来の合併症予防につながります。

参考文献

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019解説冊子」

厚生労働省「e-ヘルスネット - 高血圧」

国立循環器病研究センター「循環器病情報サービス - 高血圧」

日本循環器学会「循環器病ガイドラインシリーズ」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」