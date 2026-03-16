Sony Music次世代クリエイティブプロジェクト『#あの日の春の歌』始動！ネクストブレイク3アーティストと次世代を担う若手女優がCMで競演

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Sony Musicの今年大きな飛躍が期待される3アーティスト、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説の楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』が解禁された。

■若手女優、夏目透羽、遠藤さくら（乃木坂46）、祷キララが、異なる境遇で日々を生きる3人の女性の物語を演じる！

『#あの日の春の歌』は、春という季節のなか、注目のアーティストたちの楽曲を通して、それぞれの場所で日々を生きる人々の小さな変化を映し出す映像プロジェクト。

夢や理想を抱えながらも立ち止まってしまうこと、思うように人と関われないこと、現実のなかでかつての情熱を見失いかけること――そうした誰もが抱えうる感情を、3つの楽曲と3人の女性の物語として描いていく。

そして今年活躍が期待されている気鋭の若手俳優、夏目透羽、遠藤さくら（乃木坂46）、祷キララが、異なる境遇で日々を生きる3人の女性の物語を演じる。

音楽と出会うことで揺れ動く心情や、前に進もうとする瞬間を描いた本作は、TV CMとYouTubeにて公開となる。3月16日よりTV CMがスタート、3月19日よりYouTubeではフルサイズ映像も展開され、それぞれの楽曲と物語の世界観をより深く味わうことができる。

さらに、各音楽配信サービスにてFiltr Japan公式「平成 令和春の定番ソング集 #あの日の春の歌」も配信中。切なさ感じる春とともに音楽と映像を楽しみたい。

■ハンブレッダーズ「銀河高速 ― From THE FIRST TAKE」篇 / 出演：夏目透羽

大阪出身の4人組ロックバンド・ハンブレッダーズ。本作では「銀河高速 ― From THE FIRST TAKE」として配信リリースされたバージョンが採用されている。

夏目透羽が演じるのは、音楽が好きでありながら、自分の夢ややりたいことを聞かれることに不安を感じてしまう内気な少女・凪。

好きなものはあるのに、それを自分の未来と結びつけて語ることができず、一歩を踏み出せずにいる彼女が、楽曲「銀河高速」と出会うことで、自分なりの速度で前へ進もうと決意するまでの心の動きが描かれる。

今回の役柄はセリフがほとんどなく、夏目自身も「表情での芝居」を特に意識したという。

無邪気さと透明感をあわせ持つ繊細な演技が、凪の戸惑いと変化を丁寧に立ち上げ、物語の印象的な瞬間を形づくっている。

■jo0ji「不屈に花」篇 / 出演：遠藤さくら

jo0ji（ジョージ）は、いま最も注目される異色の男性ソロアーティストのひとり。「不屈に花」は、jo0jiが初めて制作した楽曲であり、音楽活動のきっかけになった原点ともいえる1曲でもある。

遠藤さくらが演じるのは、人と関わることが苦手なフリーターの奈々。

物語では、彼女が抱える孤独な内面が丁寧に描かれていく。

雨の降る回想シーンでは制服姿の女子高生としても登場し、学生時代に友人をうまく作れず孤独を抱えていた少女の姿を、遠藤が自然体の演技で繊細に表現している。

印象的なシーンのひとつが、ハイスピードカメラを用いたスローモーション撮影だ。

劇的な映像表現と遠藤の表情のコントラストが際立つ見せ場となっており、思うようにいかない日常を送る奈々が、帰り道で楽曲「不屈に花」と出会うことで、心の中に小さな希望が芽生える瞬間を印象深く映し出している。

■離婚伝説「ファーストキス」篇 / 出演：祷キララ

離婚伝説は、松田歩（Vo.）、別府純（Gu.）による2人組バンド。本映像には、現在も放送されているHonda VEZEL e:HEV RSの楽曲「ファーストキス」が起用されている。

祷キララが演じる奈緒は、本作に登場する3人のなかで唯一の社会人。

アクセサリーづくりを学んできた奈緒がアパレル会社に就職し、理想と現実の狭間で葛藤する姿が描かれる。

オフィスでの打ち合わせシーンでは、ものづくりへの思いと、現実の仕事とのあいだで揺れる心情がリアルに表現されている。

祷は「過去の自分に語りかけているつもりが、今の自分に向けて話しているような感覚だった」と語っており、その言葉どおり、感情のこもった演技で物語の見せ場を印象的に作り上げている。

■出演者＆監督コメント

■関連リンク

ハンブレッダーズ OFFICIAL SITE

http://humbreaders.com/

jo0ji OFFICIAL SITE

https://jo0ji.com/

離婚伝説 OFFICIAL SITE

https://www.rkndnsts.jp/

平成 令和春の定番ソング集 #あの日の春の歌

https://filtrjapan.lnk.to/anohino_harunoutaWN

■【動画】ハンブレッダーズ「銀河高速」篇 / 出演：夏目透羽

■【動画】jo0ji「不屈に花」篇 / 出演：遠藤さくら

■【動画】離婚伝説「ファーストキス」篇 / 出演：祷キララ

■【画像】『#あの日の春の歌』サムネイル＆場面写真

■【画像】『#あの日の春の歌』アーティスト写真

■【画像】『#あの日の春の歌』出演俳優アーティスト写真＆監督