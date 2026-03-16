NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年放送、伊藤沙莉主演）のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」（3月20日後9・30、土居志央梨主演）の放送に先立ち、NHK名古屋放送センタービル（名古屋市東区）で、愛知ロケのフォトギャラリーが開催されている。

ドラマ「山田轟法律事務所」では、寅子（伊藤沙莉）の親友・山田よね（土居志央梨）が轟太一（戸塚純貴）とともに法律事務所を設立した際の知られざるエピソードなどが描かれる。

この作品は名古屋市市政資料館や鶴舞公園など愛知県内各地で撮影。NHK名古屋放送局は、写真を通して「虎に翼」「山田轟法律事務所」の世界に触れるフォトギャラリーを開催することを決めた。

展示物は、ロケ写真の数々や撮影で使用した衣装、出演者サインパネル、フォトスポットなど。入場無料で、3月31日まで。

ロケ地のひとつの名古屋市市政資料館は旧名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎（重要文化財）。「虎に翼」で東京地方裁判所として使用され、寅子やよねが学生時代に訪れていた建物で、こちらも入館無料。NHK名古屋放送センタービルに近いため、フォトギャラリーと併せて観光スポットとして楽しむことができる。