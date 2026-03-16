【牧 元一の孤人焦点】AKB48の元メンバーで俳優の相馬結衣（25）が3月17日に写真集「immuable」（玄光社）を発売する。2021年の初写真集以来約5年ぶりに2作目を完成させた思いを聞いた。

──撮影前の意気込みは？

「いろいろな衣装が用意されていたので、それらのコンセプトに合った私を出していければいいな、と思いました。いろいろな私を見せるぞ！と張り切って臨みました」

──実際の撮影は？

「もっと自然体でいいよ、とカメラマンさんに言われました（笑）。衣装を替えると自然に気持ちも変わりました」

──水着の写真もありますね。

「プールで麦わら帽子をかぶっている衣装ですね。私は泳げないから、プライベートではプールに行かないんです。だから、水着はとてもレアです」

──ベッドでのセクシーな写真もありますね。

「構えて撮った感じじゃなく、特に緊張感はありませんでした。カメラマンさんに言われて取ったポーズはあまりなくて、ほとんど自分で動きました」

──自分でも意外な写真はありますか？

「メークを直してもらっている途中の写真が入っています。あれは撮られている意識がありませんでした。それ以外にも意外なカットがいっぱいあって、そういう意味では私の普段の表情がたくさん詰まった1冊になっていると思います」

──5年前からの変化は？

「10代の頃はアイドルだったこともあって、見せたくない面がありました。でも、今は、いろいろな自分を撮ってもらうことを許容できるようになりました」

──5年前なら存在しないような写真も今回の写真集には入っていますか？

「馬刺しを食べました（笑）。私は普段、食べているところを見られるのがあまり好きじゃないんです。ロケで訪れた熊本県のお店で食事をした時に撮ってもらって、少し恥ずかしかったんですけど、嫌な気持ちはありませんでした。こんな場面が素敵に写るんだ！？と自分でも驚きました」

──AKB卒業後の俳優業はどうですか？

「毎日が新鮮です。刺激的で、日々勉強という生活で、楽しいです。日に日に、もっとお芝居をしたい、上手になりたい、という気持ちが大きくなっています」

──お芝居は難しい？

「難しいです。最初は怖かったです。いまだに、私にできるのか…この人たちと同じ舞台に立てるのか…という思いもあります」

──お芝居の面白いところは？

「自分が演じる人物のことを考えるのは面白いです。難しいと思うことがたくさんありますが、それを乗り越えて、その人物になり切って会話できるのは楽しいです。私の性格は陽じゃなく陰寄りだと思っていますが、例えば、みんなを鼓舞するような格好いい女性の役を演じると、私にもこんな一面があるんだ！？と楽しい気分になります」

──役者として大切だと思うことは？

「ちゃんと人の話を聴ける人であることだと思います。人の話を正確に理解するのは意外に難しい。私はまだまだ足りない部分があるので、まずはそういうところから頑張りたいと思います」

──夢は？

「帝劇（建て替え中）にいつか出たいです。私が初めてちゃんと観劇した舞台が帝劇で、それが忘れられません。そこに立ってお芝居をすることが夢です」

──今回のような写真集の仕事は？

「写真を撮ってもらうことが好きだと改めて思ったので、また機会があればお仕事をさせて頂きたいと思います」

──では、最後にメッセージを！

「この写真集には自然体の私がいっぱい入っています。タイトルの『immuable』にはフランス語で『不変』の意味があって、変わらない私も入っています。ぜひページをめくって楽しんでください」

◇相馬 結衣（そうま・ゆい）2001年2月22日生まれ、青森県出身の25歳。21年11月にAKB48を卒業した後、俳優として舞台を中心に活動。25年「”Pretty Guardian Sailor Moon”The Super Live」でセーラームーン/月野うさぎ役として主演。同年12月「横山結衣」からの改名を発表。今年2〜3月、舞台「『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」に出演。

◆牧 元一（まき・もとかず） スポーツニッポン新聞社編集局文化社会部。テレビやラジオ、音楽、釣りなどを担当。