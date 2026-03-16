《新作》パステルカラーが超可愛いーーッ！！【3COINS】大活躍の予感♡「旅行グッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】で新作として発売されたのは、春らしいパステルカラーが特徴の「旅行グッズ」。スーツケースの中でもパッと映える華やかな色合いは、見ているだけで旅行の気分を高めてくれそうです。今回は、旅行でも普段使いでも活躍するアイテムを紹介します。

華やかなバイカラーで足元も可愛く

イエロー × ライトブルーの組み合わせが華やかな「折りたたみスリッパ」。巾着がセットになっているため、手荷物にしても邪魔になりにくく、コンパクトに持ち運べます。旅行中は乗り物内で、日常生活では学校行事などのイベントで活躍。スリッパの裏面には滑り止めが付いているので安心です。

使いやすさも収納力も抜群

ピンク × ラベンダーを組み合わせた「月型ポーチ」。底面部分までファスナーが付いているため開口部が大きく開き、中身を見やすく取り出しやすいのも嬉しいところです。マチが9cmとやや広めなので、小物類をガサっと入れられて収納力にも期待できそう。イエロー × ライトブルーとの2色展開で、スリッパとお揃いにできます。

これからの季節にぴったりなパステルカラーのアイテムは、気分が上がるような華やかさがとってもキュート。【3COINS】では、今回紹介したアイテム以外にも同じカラーバリエーションの「旅行グッズ」を展開しているので、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる