広島の球団アドバイザーを務める黒田博樹氏（51）が16日、「Netflix」（ネットフリックス）で配信される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝の米国―ドミニカ共和国戦の解説として出演。ドジャース時代の盟友で、米国代表にも選出されたクレイトン・カーショー投手（37）について言及する場面があった。

黒田氏は解説出演の前に米国代表に帯同しているカーショーと対面し談笑。会話の内容について問われると「この大会では投げないという話と、後はプライベートの話ですね。子どもが5人いるんで大変だ、という話とか。僕も拙い英語で話して、彼も本当にこれからの第2の人生を楽しむんだなと。普段の厳しいカーショーではなくちょっと野球から解放されたカーショーになってましたね」と頬を緩めた。

また、カーショーのお腹を触るような場面があったと出演者に振られると黒田氏は「ちょっと体型が崩れてきてたんでどうしたの？って聞いたら“ちょっとビール”が」と笑った。

黒田氏はドジャース在籍の08〜11年の4年間、カーショーとともに戦った。ローテーションをともに支え、一回り以上年齢が違うが、互いに尊敬し合う仲だった。「僕自身もリスペクトする1人だったのでこうやって再会できるのはこういう大会の良さかなと思います」と懐かしんだ。

カーショーは昨季限りで現役を引退したが、今大会の米国代表に選出された。1次ラウンド4試合、カナダとの準々決勝での登板機会はなくこの日の準決勝を前に代表のロースターから外れた。