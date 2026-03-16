ソニーミュージックの次世代クリエーティブプロジェクト「♯あの日の春の歌」に、乃木坂46の遠藤さくら（24）女優の夏目透羽（21）祷キララ（25）が出演する。

同プロジェクトは、注目アーティストたちの楽曲を通し、それぞれの場所で日々を生きる人々の小さな変化を映し出す映像プロジェクト。3人は、ロックバンド「ハンブレッダーズ」「離婚伝説」、シンガー・ソングライターのjo0ji（読み：ジョージ）の楽曲を原案とした短編映像を通じ、異なる境遇で日々を生きる3人の女性の物語を演じる。音楽と出会うことで揺れ動く心情や、前に進もうとする瞬間が描かれる。きょう16日からテレビCMが放送され、YouTubeでは19日から3〜4分のフルサイズムービーが公開。

ハンブレッダーズ「銀河高速 − From THE FIRST TAKE」篇では、夏目が音楽が好きでありながら、自分の夢ややりたいことを聞かれることに不安を感じてしまう内気な少女を演じた。楽曲「銀河高速」と出会うことで、自分なりの速度で前へ進もうと決意するまでの心の動きが描かれる。今回の役柄はセリフがほとんどなく、夏目自身も「表情での芝居」を特に意識したという。

地元・鳥取県で漁港で働きながら音楽活動を続ける、いま最も注目される異色の男性ソロアーティスト「jo0ji」の「不屈に花」篇では、遠藤が人と関わることが苦手なフリーターを演じる。楽曲「不屈に花」と出会うことで、心の中に小さな希望が芽生える瞬間が印象深く映される。遠藤は「この曲は、jo0jiさんが落ち込んでいる友達に何かしてあげたい、と思って書いた曲とお聞きしてすごく寄り添ってくれる歌詞が心に刺さりました」と強く共感したという。

離婚伝説「ファーストキス」篇では、祷が理想と現実の狭間で葛藤する女性を演じている。