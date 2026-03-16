吉田鋼太郎＆土屋太鳳、社長と敏腕会社員演じる ”毎日会ってた”吉田とテレビCM初共演で土屋「夢がかないました」
俳優の吉田鋼太郎と土屋太鳳が出演する営業名刺管理サービス「SKYPCE」のテレビCMが16日から放映される。これに伴い、テレビCM初共演となる2人のメイキング動画が公開された。
【動画】スーツ姿で真剣な表情や、笑顔あふれる姿も！CM撮影の様子を収めたメイキング動画
今回のCMでは「SKYPCE」の広告キャラクターを務める吉田に加え、土屋が新たに起用された。放映されるのは、AI推進室長に任命される「抜擢」篇と新機能「AI音声検索」を使いこなす「音声検索」篇の2本。
社長役の吉田と、その元で働く土屋がAIを駆使する敏腕会社員を演じる。AIによる業務効率化を熱弁する土屋。その高い志に心を打たれた吉田社長が、土屋を「AI推進室長」へと抜てきするシーンや、取引先の名前を思い出せず焦る吉田社長のピンチを新機能「AI音声検索」で解決する様子が描かれている。
「抜擢」篇では、オフィスのフリースペースで土屋が「もっとうちもAIで生産性を上げるべきよ！」と意気揚々と語り、「SKYPCE」のAIアドバイザー機能を同僚に紹介。それをこっそり聞いていた吉田社長は翌日土屋を社長室に呼び出し、期待を込めた表情で「君に任せた」と一言。土屋が驚きとともに「AI推進室長」に抜てきされるドラマチックな展開になっている。
「音声検索」篇は、取引先に会いに行く前のベンチで、以前名刺交換をした頭取の名前が思い出せず焦る吉田社長のシーンから始まる。そんな時、隣に座るAI推進室長の土屋が「先月社長が名刺交換した頭取は？」とスマートフォンに話しかける。すると新機能「AI音声検索」が瞬時に相手の情報を特定し、無事に頭取の情報を見つけて、ピンチを乗り切る。吉田社長と土屋が「ビバ！AI！SKYPCE！」と声をそろえ感動をあらわに。
■吉田と土屋のコメント
吉田：やはり今回はなんと申し上げても、土屋太鳳さんの参加が大きな目玉となっております。現場も華やかで、今までにない空気に包まれておりました。長年このCMをやらせていただいておりますが、ちょっと緊張といいますか…リフレッシュしたといいますか。なんかワクワクした現場でございました。
土屋：いやもう、私こそ！Ｓｋｙ株式会社のCMというのは、いつでもどこでも見るじゃないですか。タクシーでも見るし、もう日本の今の時代をけん引なさっているのではないかと思うぐらい。
吉田：新幹線のホームもＳｋｙ株式会社だらけですからね。
土屋：はい、もう毎日鋼太郎さんに会ってましたから。
吉田：もう会いたくないって言われるのはちょっと心配ですけれども（笑）、よかったです。
土屋：1年前に舞台で演出をしてくださって。その時は一緒のシーンが全くなくて。
吉田：同じシーンがなかったんだよね。同じ芝居に出ているけど一緒のシーンがなかったっていう。残念ながらね。
土屋：ですので、本当に今日は夢がかないました！
【動画】スーツ姿で真剣な表情や、笑顔あふれる姿も！CM撮影の様子を収めたメイキング動画
今回のCMでは「SKYPCE」の広告キャラクターを務める吉田に加え、土屋が新たに起用された。放映されるのは、AI推進室長に任命される「抜擢」篇と新機能「AI音声検索」を使いこなす「音声検索」篇の2本。
「抜擢」篇では、オフィスのフリースペースで土屋が「もっとうちもAIで生産性を上げるべきよ！」と意気揚々と語り、「SKYPCE」のAIアドバイザー機能を同僚に紹介。それをこっそり聞いていた吉田社長は翌日土屋を社長室に呼び出し、期待を込めた表情で「君に任せた」と一言。土屋が驚きとともに「AI推進室長」に抜てきされるドラマチックな展開になっている。
「音声検索」篇は、取引先に会いに行く前のベンチで、以前名刺交換をした頭取の名前が思い出せず焦る吉田社長のシーンから始まる。そんな時、隣に座るAI推進室長の土屋が「先月社長が名刺交換した頭取は？」とスマートフォンに話しかける。すると新機能「AI音声検索」が瞬時に相手の情報を特定し、無事に頭取の情報を見つけて、ピンチを乗り切る。吉田社長と土屋が「ビバ！AI！SKYPCE！」と声をそろえ感動をあらわに。
■吉田と土屋のコメント
吉田：やはり今回はなんと申し上げても、土屋太鳳さんの参加が大きな目玉となっております。現場も華やかで、今までにない空気に包まれておりました。長年このCMをやらせていただいておりますが、ちょっと緊張といいますか…リフレッシュしたといいますか。なんかワクワクした現場でございました。
土屋：いやもう、私こそ！Ｓｋｙ株式会社のCMというのは、いつでもどこでも見るじゃないですか。タクシーでも見るし、もう日本の今の時代をけん引なさっているのではないかと思うぐらい。
吉田：新幹線のホームもＳｋｙ株式会社だらけですからね。
土屋：はい、もう毎日鋼太郎さんに会ってましたから。
吉田：もう会いたくないって言われるのはちょっと心配ですけれども（笑）、よかったです。
土屋：1年前に舞台で演出をしてくださって。その時は一緒のシーンが全くなくて。
吉田：同じシーンがなかったんだよね。同じ芝居に出ているけど一緒のシーンがなかったっていう。残念ながらね。
土屋：ですので、本当に今日は夢がかないました！