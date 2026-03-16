◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国−米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

米国のＡ・ジャッジ外野手が１６日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦を前に会見した。メジャー最強軍団を擁する両チームの一戦は、「史上最高の戦い」の呼び声が高く、“夢対決”にジャッジは「これは子供のころに夢見るようなことです。最高の中の最高の選手たちとプレーすること。こちらには最高のチームがいて、向こうにも最高のチームがいます。裏庭でウィッフルボールをして遊んでいるときに思い描くようなもので、こういう瞬間を夢見るものなんです。だからフィールドに出るのが楽しみですし、今夜この試合が始まるのが楽しみです」と、目をぎらつかせた。

準決勝の相手は長打力とダイナミックな野球を見せるドミニカ共和国。先発はエースのスキーンズ（パイレーツ）に託し、相手先発はアスレチックス右腕のＬ・セベリーノだ。ジャッジは今大会は５試合に出場し、５安打２本塁打、５打点、打率２割６分３厘をマークしている。ＷＢＣ初出場で、初打席となった初戦のブラジル戦では、衝撃の先制２ランでデビューを飾った。

最強軍団をリードする頼れる主将は、「全員が最高のプレーをして、リラックスして自分のプレーをすれば、良いことが起こり、優勝を持ち帰れるでしょう。全員が同じロープを引くことです。クラブハウスの全員が同じ方向を向けば、良いことが起こります」と自信をのぞかせた。

先発オーダーは次の通り

【米国】

１番・遊撃 ウィット（ロイヤルズ）

２番・一塁 ハーパー（フィリーズ）

３番・右翼 ジャッジ（ヤンキース）

４番・ＤＨ シュワバー（フィリーズ）

５番・三塁 ヘンダーソン（オリオールズ）

６番・捕手 スミス（ドジャース）

７番・左翼 アンソニー（レッドソックス）

８番・二塁 チュラング（ブルワーズ）

９番・中堅 クローアームストロング（カブス）

投手 スキーンズ（パイレーツ）

【ドミニカ共和国】

１番・右翼 タティス（パドレス）

２番・二塁 マルテ（ダイヤモンドバックス）

３番・左翼 Ｊ・ソト（メッツ）

４番・一塁 ゲレロ（ブルージェイズ）

５番・三塁 マチャド（パドレス）

６番・ＤＨ カミネロ（レイズ）

７番・中堅 Ｊ・ロドリゲス（マリナーズ）

８番・捕手 ウェルズ（ヤンキース）

９番・遊撃 ペルドモ（ダイヤモンドバックス）

投手 セベリーノ（アスレチックス）