湿気やニオイが気になるトイレは当然ヤバい！除湿・消臭効果の高いオススメなアイテムとは？【ヤバい風水】

湿気やニオイが気になるトイレは当然ヤバい！除湿・消臭効果の高いオススメなアイテムとは

トイレでは炭を置いてニオイ対策が吉

湿気やニオイが気になるトイレは換気するのが一番ですが、「炭」を置くのもおすすめです。炭は、細孔から湿気を吸収してくれるので、除湿効果があります。特に「竹炭」は除湿効果が高く、無数に空いた気孔でニオイの原因も吸収してくれるそうです。人工的なものではないため、半永久的に使えてコストパフォーマンスも抜群。天日干しをすることで、湿気や消臭の効果がリセットされ、環境的にもすぐれたエコなアイテムです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。