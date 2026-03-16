東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値182.36 高値183.65 安値182.26
184.64 ハイブレイク
184.15 抵抗2
183.25 抵抗1
182.76 ピボット
181.86 支持1
181.37 支持2
180.47 ローブレイク
ポンド円
終値211.32 高値212.88 安値211.07
214.25 ハイブレイク
213.57 抵抗2
212.44 抵抗1
211.76 ピボット
210.63 支持1
209.95 支持2
208.82 ローブレイク
スイス円
終値201.84 高値202.89 安値201.72
203.75 ハイブレイク
203.32 抵抗2
202.58 抵抗1
202.15 ピボット
201.41 支持1
200.98 支持2
200.24 ローブレイク
豪ドル円
終値111.51 高値112.89 安値111.49
113.84 ハイブレイク
113.36 抵抗2
112.44 抵抗1
111.96 ピボット
111.04 支持1
110.56 支持2
109.64 ローブレイク
NZドル円
終値92.23 高値93.35 安値92.22
94.11 ハイブレイク
93.73 抵抗2
92.98 抵抗1
92.60 ピボット
91.85 支持1
91.47 支持2
90.72 ローブレイク
カナダドル円
終値116.44 高値117.02 安値116.10
117.86 ハイブレイク
117.44 抵抗2
116.94 抵抗1
116.52 ピボット
116.02 支持1
115.60 支持2
115.10 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値182.36 高値183.65 安値182.26
184.64 ハイブレイク
184.15 抵抗2
183.25 抵抗1
182.76 ピボット
181.86 支持1
181.37 支持2
180.47 ローブレイク
ポンド円
終値211.32 高値212.88 安値211.07
214.25 ハイブレイク
213.57 抵抗2
212.44 抵抗1
211.76 ピボット
210.63 支持1
209.95 支持2
208.82 ローブレイク
スイス円
終値201.84 高値202.89 安値201.72
203.75 ハイブレイク
203.32 抵抗2
202.58 抵抗1
202.15 ピボット
201.41 支持1
200.98 支持2
200.24 ローブレイク
豪ドル円
終値111.51 高値112.89 安値111.49
113.84 ハイブレイク
113.36 抵抗2
112.44 抵抗1
111.96 ピボット
111.04 支持1
110.56 支持2
109.64 ローブレイク
NZドル円
終値92.23 高値93.35 安値92.22
94.11 ハイブレイク
93.73 抵抗2
92.98 抵抗1
92.60 ピボット
91.85 支持1
91.47 支持2
90.72 ローブレイク
カナダドル円
終値116.44 高値117.02 安値116.10
117.86 ハイブレイク
117.44 抵抗2
116.94 抵抗1
116.52 ピボット
116.02 支持1
115.60 支持2
115.10 ローブレイク