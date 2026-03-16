東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6981　高値0.7092　安値0.6980

0.7167　ハイブレイク
0.7130　抵抗2
0.7055　抵抗1
0.7018　ピボット
0.6943　支持1
0.6906　支持2
0.6831　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5774　高値0.5862　安値0.5774

0.5921　ハイブレイク
0.5891　抵抗2
0.5833　抵抗1
0.5803　ピボット
0.5745　支持1
0.5715　支持2
0.5657　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3718　高値1.3742　安値1.3621

1.3887　ハイブレイク
1.3815　抵抗2
1.3766　抵抗1
1.3694　ピボット
1.3645　支持1
1.3573　支持2
1.3524　ローブレイク