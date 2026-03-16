東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6981 高値0.7092 安値0.6980
0.7167 ハイブレイク
0.7130 抵抗2
0.7055 抵抗1
0.7018 ピボット
0.6943 支持1
0.6906 支持2
0.6831 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5774 高値0.5862 安値0.5774
0.5921 ハイブレイク
0.5891 抵抗2
0.5833 抵抗1
0.5803 ピボット
0.5745 支持1
0.5715 支持2
0.5657 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3718 高値1.3742 安値1.3621
1.3887 ハイブレイク
1.3815 抵抗2
1.3766 抵抗1
1.3694 ピボット
1.3645 支持1
1.3573 支持2
1.3524 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6981 高値0.7092 安値0.6980
0.7167 ハイブレイク
0.7130 抵抗2
0.7055 抵抗1
0.7018 ピボット
0.6943 支持1
0.6906 支持2
0.6831 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5774 高値0.5862 安値0.5774
0.5921 ハイブレイク
0.5891 抵抗2
0.5833 抵抗1
0.5803 ピボット
0.5745 支持1
0.5715 支持2
0.5657 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3718 高値1.3742 安値1.3621
1.3887 ハイブレイク
1.3815 抵抗2
1.3766 抵抗1
1.3694 ピボット
1.3645 支持1
1.3573 支持2
1.3524 ローブレイク