今回は、妻の手料理をけなす夫に反撃したエピソードを紹介します。

せっかく手作りしたのに…

「ウチは共働きで子供が2人いて、毎日仕事と家事の両立で大変です。特に平日の夕飯作りは大変ですが、夫が『手作りがいい』とやたら言ってくるので、冷凍食品に頼ってきませんでした。

しかしある日残業になり、時間がなかったので冷凍の餃子を夕飯に出したんです。すると夫が『いつもの手作り餃子より冷凍の方がうまいじゃん』と言ってきて、嫌な気持ちになりました。

さらにその数日後、手作りの唐揚げを夕飯に出したのですが、夫は『なんだ唐揚げかよ……』と落胆。で、『やっぱり素人の味だな』『唐揚げも冷凍でいいから』と言ってきて、頭にきました。

そこで夫への反撃として、これからは夫の食事だけ全部冷凍食品を出すことにしました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ 忙しい中時間をかけて作った料理をけなされたら、頭にくるのは当然ですよね。ちなみにこの女性は、夫が謝罪してきたら手作りの料理に戻すそうですが、謝罪してきますかね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。