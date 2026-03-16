「遅かったってこと!?」信長は死に…開始15秒で容赦ないナレーション＆燃え盛る本能寺に絶望の開幕＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月15日（日）に放送された第18話は、いきなり信長の死を伝えるナレーションからスタート。燃え盛る本能寺が映し出される絶望的な開幕となった。

（※以下、第18話のネタバレがあります）

【映像】赤影たちが本能寺に到着するも…

◆「信長は死に、本能寺とともに灰となった」

明智光秀（福士誠治）に成り代わり謀反を起こした敵の傀儡甚内。本能寺にいた信長は一気に攻め込まれ、敵の夢堂典膳（山口祥行）に討ち取られそうなところで第17話は幕引きとなっていた。

続く第18話では、燃え盛る本能寺の様子が映し出され、「本能寺は火にかけられ、攻め落とされた。信長は死に、本能寺とともに灰となった」と開始15秒で衝撃的なナレーションが流れた…。

しかしナレーションは「そう人々は口にしたが、（信長の）遺体は見つからなかった」と続き、わずかに希望を覗かせる。

そして赤影（佐藤大樹）たちが灰と化した本能寺に到着すると、そこに信長の姿はなかった。「遅かったってこと!?」という青影（木村慧人）に、「お館様は、生きている。あの人は死なない」と返す赤影。

すると「さすがは、赤影殿」と声が響き、夢堂が現れた。赤影たちが警戒するなか、夢堂は信長を生け捕りにしたと明かし、天王山で待っていると告げる。

まだ信長の命があるとわかり一安心なものの、赤影たちが敵の指定した場所へ向かうことになり、まだまだ予断を許さない展開となっていた。