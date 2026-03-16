１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９８．７１ドル（＋２．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０６１．７ドル（－６４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８０９１．４セント（－３７５．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１８．５０セント（＋２６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．５０セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１１．００セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３６５．７９（＋０．７６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９８．７１ドル（＋２．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０６１．７ドル（－６４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８０９１．４セント（－３７５．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１８．５０セント（＋２６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．５０セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１１．００セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３６５．７９（＋０．７６）
出所：MINKABU PRESS