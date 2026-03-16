・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９８．７１ドル（＋２．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０６１．７ドル（－６４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８０９１．４セント（－３７５．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１８．５０セント（＋２６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５２．５０セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２１１．００セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３６５．７９（＋０．７６）

出所：MINKABU PRESS