初めてのベスト４進出を決めたイタリアは１５日（日本時間１６日）る米フロリダ州マイアミのローンデポパークで準決勝前日練習を行った。記者会見に臨んだフランシスコ・セルベリ監督は、準決勝の相手、侍ジャパンを倒したベネズエラとの戦いにロッキーズのロレンゼンを先発投手に立てて臨むことを明言した。１０日（同１１日）に行われた第１ラウンド米国戦で４回２／３を投げ、２安打無失点と好投した右腕。指揮官は「（米国戦で）すばらしい仕事をしてくれたし、理想的な投手。厳しい状況でも良い試合を投げられる資質がある。彼自身も明日の登板を楽しみにしている」と話した。

ベネズエラ出身ながら、イタリア出身の父を持つことでイタリア代表としてプレー経験もあるセルベリ監督。サッカー大国として知られるイタリアで、メディアがＷＢＣを報じている状況にホクホク顔だ。「私にとっては光栄なこと。イタリアといえばサッカーだから。新聞を見れば、５〜６ページはサッカーの記事で埋め尽くされている。今、僕たちもその中に加わったということ。昨日（１４日・同１５日）、代表戦（プエルトリコとの準々決勝）が国内テレビで放送されたのは初めてだったと思う。全国放送は大成功だった。最高。今起きていることは、ただただ素晴らしい」と喜びをあらわにした。