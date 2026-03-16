アイドルグループ「アイドリング!!!」の元メンバーでタレントの横山ルリカが15日、自身のインスタグラムを更新。元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美からフルーツが届いたことを明かした。



【写真】見たこともない珠玉の赤い宝石 永島アナの美麗文字を添えて

「今日は15日、いちごの日」と、いちごの絵文字3連発を添えた横山。「ゆうみんからいちごの宝石箱が届きました～」と、奈良県産のブランドいちご「古都華(ことか)」が贈られてきたことを報告した。



箱の中には赤く色づいた大粒のいちごが、ひとつずつスペースをとって並べられており、まるでジュエリーケースのよう。添えられたメッセージにはやわらかく丁寧な人柄を感じさせる文字で永島アナの署名も入っている。



横山は「箱を開けた瞬間、いちごの香りがふわっと広がり幸せな気分に」と感動を伝え、「一粒がとても大きく、甘みとすっきりとした酸味が絶妙なバランス いちごが大好きで毎朝食べているのでテンション爆上がりでした」と永島アナへの感謝を表した。



また、いちごづくしの3段重ねのプレートを前に笑みを浮かべるショットも公開。「そして春を感じる苺アフタヌーンティー 美味しくてかわいいセイボリー、ケーキにテンション上がるティータイムでした」と結んだ。



永島アナは2月9日にインスタグラムでキュレイテッドフルーツブランド「ORVIIA（オルヴィア）」を立ち上げたことを報告しており、今月8日には一緒に食事をしたタレントで起業家の小島瑠璃子もいちごをもらったことを記し、「次元が違いました」とつづっている。



フォロワーからは「めちゃくちゃゴージャス」「つぶつぶの身まで真っ赤」「これはすごい」「高級感溢れるイチゴ」「こんな綺麗なイチゴ初めて見た」「素敵なプレゼントですね」と、高級感あふれる果実に驚きのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）