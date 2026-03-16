イスラエルと米国によるイラン爆撃以降、中東戦争が半月にわたり続く中、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は15日（現地時間）、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相を殺害すると公然と表明した。

IRGCは15日（現地時間）、傘下メディア「セパ・ニュース」のウェブサイトを通じて「もし子どもたちを殺害したこの犯罪者が生きているのなら、われわれは彼を追い続け、必ず殺害する」と明らかにした。

IRGCがネタニヤフ首相について「生きていれば」と言及したのは、最近ソーシャルメディア（SNS）を中心に拡散した「ネタニヤフ死亡説」を意識したものとみられる。

この死亡説は、今月13日に公開されたネタニヤフ首相の映像演説をめぐって提起された。一部のオンライン利用者が、映像の中の右手の指が6本あるように見えるとして、人工知能（AI）で生成された映像ではないかとの未確認の主張が広まり、論争が拡大した。

これに加え「ネタニヤフ首相がイランの攻撃で死亡し、イスラエル政府がAI生成映像を利用してネタニヤフ首相の死亡を隠蔽している」との主張もSNSで広まった。

米国の保守系政治評論家キャンディス・オーウェンズ氏も13日、X（旧ツイッター）に「ビビ（ネタニヤフ氏の愛称）はどこにいるのか」とし、「なぜ首相府が彼の偽のAI映像を公開し、その後削除したのか」と投稿し、疑惑を提起した。

◇撮影・照明の角度で映像が不自然に見える可能性

しかし専門家らは、撮影角度や照明などによって一瞬、指が異常に見えることがあり得るとして、死亡説の信憑性は高くないとの見方を示している。

トルコのアナドル通信によると、イスラエル首相府は14日、SNSで拡散した「ネタニヤフ死亡説」について「フェイクニュースだ。首相の身辺に異常はない」との立場を明らかにした。