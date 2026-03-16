「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）

広島・森翔平投手が先発して５回４安打無失点の好投でアピールした。前回登板の７日・中日戦で３回５安打３失点と乱れたが、しっかりと修正して開幕ローテ争いに食らいついた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「インサイドへの球を生かしながらメリハリの効いた投球ができていた」と評価した。

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前回は四球あり、安打ありと苦しい投球だった森だが、この日はかなり改善されていた。ボール自体も良かったし、指の球へのかかりも良くなっていた。右打者、左打者を問わず、インサイドへの球を生かしながらメリハリの効いた投球ができていた。シーズン開幕が近づき、結果も求められる中、５回無失点で投げ切れたことが良かった。

課題としては、まだストライク、ボールがはっきりした球だったり、変化球も抜けた球があったりと意図しない球があった。先発を任される以上、こういうムダ球を減らし、球数を少なくしていくことは大事になる。制球面も修正し、開幕へ向けてより万全な状態に仕上げていってほしい。

３回無失点の赤木は制球力もあり、安心して見ていられた。見るたびに良くなっている印象だ。球種はそう多い方ではないが、一つ一つの球のクオリティーが高い。先発で十分にやっていけると思うし、フォークの良さを考えればリリーフにも置いておきたい投手だ。