茨城県が、不法就労者に対しての情報を募り、県警の摘発や逮捕につながった場合、情報提供者への報奨金を出す「通報報奨金」を新年度から実施する。同制度に対し、ネット上では賛否両論となっている。

同制度は、不法就労している外国人に関する情報を募り、県警の摘発や逮捕につながった場合、1万円程度の報奨金を払うというもの。報奨金が支払われる通報制度は、都道府県では例をみない施策だ。出入国在留管理庁が定める入管法が一番近いものとして挙げられる。同法は、通報された者に退去強制令書が発布された際、通報者に5万円以下の報償金（66条）が交付される。

同庁によると、全国で摘発された不法就労者は1万4000人あまり。同県は、3452人で3年連続全国最多となっている。同制度は、そのための対策だろう。

発表された際「不法外国人問題が過熱してるのだから当然の処置」「これはやるべき」「外国人差別の助長につながる」「お金目当てで虚偽の通報をする人が続出するのでは」と賛否両論となった。

大井川和彦茨城県知事は「不法就労が全国でもトップクラスという問題解決のために抜本的な対策を取らないといけない」と説明。一方で「不法就労を助長している事業者に関する情報であり、外国人個人に関する情報ではない」とし「まじめにやっている外国人労働者まで不安に陥れるような、身もふたもないような話には絶対にならない」と強調した。

制度に対して「外国人人権法連絡会」が、撤回を求め「外国人への差別を助長し住民を分断する茨城県の『通報報奨金』制度創設撤回を求める声明」を発表。声明では「報奨金という『カネ』までつけ、『密告』に公的なお墨付きを与えるものです」と指摘し、「外国人は社会の一員でなく、何をしてもかまわないと、県が自ら差別をあおる公による排外主義というほかありません」と非難した。

お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーはフジテレビの情報番組「サン！シャイン」で「国籍とかの判断には確かに懸念材料があると思うんですけど、犯罪者の捜査に対して通報するシステム、報奨制度はもともとあるわけで、それが差別かどうかっていうのは、その中ではないと思うので、見た目がどれくらいの影響になるかだと思いますね」と持論を展開。

不法就労者は取り締まる必要がある。働くのであれば、正式な手続きを取る、それが法治国家だ。真面目に働いている外国人が割を食わない制度になるといいが。同県の動きに注目だ。

文/並河悟志 内外タイムス編集部