「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）

広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が１５日、七回から３番手で登板し、３回１安打無失点の好投で“プロ初セーブ”を記録。開幕ローテ入りの可能性を急上昇させた。最速１５０キロの直球を軸にアウトを重ね、アピールに成功。新井貴浩監督（４９）は、「いいものを見せてくれている」と高評価を与えた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・森や前日に登板した高の開幕ローテ入りの判断は？

「それはちょっと考えたいと思う。赤木も今日すごい良かったから、そこも含めて考えたいと思います」

−赤木はピンチもありながら無失点を継続した。

「ボールにキレがあるよね。あとは四球を出す心配もないし。継続して、赤木にしても（斉藤）汰直にしてもね、いいものを見せてくれていると思います」

−赤木は先発候補になるのか。

「そこもいろいろ含めて、ちょっと考えたいなと。それぐらいいいもの見せてくれているので。そこも含めて考えたいなと思います」

−開幕まで競争という視点でチームを見ていくのか。

「競争、うん、そうやね。まだ最後のところは決まっていない部分があるから、ちょっとそこを考えたい」