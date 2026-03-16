早川みゆき（29）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのキャミ＆パンツ姿を披露した。

「今日もお疲れ様でしたっ」とつづり、ブルーのキャミソール＆パンツ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「レースアンバサダー」「レースクイーン」「rq」「japanesegirls」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「なんちゅう綺麗さや」「きれーい！！いつもやけど！」「今日も綺麗で美しい」「美徳のよろめき」「みゆきち最高」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。