「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）

変わり身を披露して、ローテ争いに踏みとどまった。先発した広島・森翔平投手は５回４安打無失点。「しっかり修正できたかなと思います」と一息つき、３回３失点だった７日・中日戦（マツダ）の反省を生かした。

勢い良くストライクゾーンに投げ込み、球数少なく勝負していく本来の投球スタイルを取り戻した。初回は６球での三者凡退で立ち上がってリズムに乗ると、ピンチでも動じなかった。四回１死一、二塁ではディベイニーを３球で中飛、次打者・木浪を１球で三邪飛に仕留めて無失点。五回２死一、二塁では中川を直球で押し込んでの空振り三振に斬った。

「直球に打者が差し込まれているのもすごい感じた。球速が上がって、出力も上がってくれば、もっと押せるんじゃないかという可能性は見えてきました」と手応え。新井監督も「前回よりも打者の方にぐっと入っていけていたと思います」と評価した。

前回登板は３回を投げきるのに７５球を要し、指揮官から「球数が多すぎる」と指摘されたが、この日は５回で７６球。開幕ローテ争いに赤木も本格参戦してきた中、存在感を示すことはできた。「まだまだレベルアップできるし、もっと状態も上げられると思う」。順当にいけば開幕までのアピール機会は、あと１登板だ。必死に腕を振り、目標をつかみ取る。

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