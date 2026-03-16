第98回アカデミー賞助演女優賞を『WEAPONS／ウェポンズ』のエイミー・マディガンが受賞した。

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本作は、『IT／イット』シリーズや『死霊館』ユニバーなどを贈り出すスタジオ「ニューライン・シネマ」によるホラーミステリー。深夜2時17分、子どもたち17人が同時に姿を消した。消息を絶ったのは、ある学校の教室の生徒たちだけ。疑いをかけられた担任教師ガンディは、集団失踪事件の真相に迫ろうとするが、この日を境に不可解な事件が多発、やがて町全体が狂い出していく。

マディガンは『燃えてふたたび』以来40年ぶり、2度目のアカデミー賞助演女優賞ノミネートで、今回が初受賞となった。

【第98回アカデミー賞 助演女優賞】エル・ファニング『センチメンタル・バリュー』インガ・イブスドッテル・リッレオース『センチメンタル・バリュー』★エイミー・マディガン『WEAPONS／ウェポンズ』ウンミ・モサク『罪人たち』テヤナ・テイラー『ワン・バトル・アフター・アナザー』※★が受賞者

（文＝リアルサウンド編集部）