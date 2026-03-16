100均で買えるレベルじゃないよ！可愛いだけじゃない♡軽くて履き心地の良い韓国っぽスリッパ

ダイソーで買ったスリッパが、デザイン性も使い心地も良くて驚きました！あの人気素材を使った、韓国風の可愛いデザインで存在感抜群♡履いているのを忘れてしまうほど、とても軽いですよ。肌触りも良くさらっとしていて快適！クッションが硬めで履き心地が良いです。クオリティが高いのに、まさかの価格で驚きました…！

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商品情報

商品名：ポコポコスリッパ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：22〜24cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480451978

200円で買えるのに高クオリティ！ダイソーの『ポコポコスリッパ』

ダイソーってスリッパの種類がかなり豊富ですよね。いろいろなタイプが販売されているので、どれがいいのか悩んでしまうほど…！

そんな中、またしてもおしゃれなスリッパが登場していたので購入してみました。『ポコポコスリッパ』という商品です。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、ホームグッズ売り場に陳列されていました。

韓国風デザインのバッグやクッションカバーなどでよく見かける、ポコポコ素材のアッパーが可愛いです♡

オープントゥタイプなので、これからの暖かい季節も快適に過ごせそうです。

カラーはブルーの他に、パープル、ホワイト、イエロー系も展開されていました。

軽くて肌触りも良好！履き心地が良くて快適◎

サイズは22〜24cmとなっています。筆者の足のサイズは24.5〜25cmなのですが、長さはギリギリ履けそうだったので買ってみました。

早速履いてみましたが、ポコポコ素材なのでとても軽いです。まるで履いてないような感覚です…！

ただ、幅が狭いように感じました。筆者は偏平足で幅広なタイプということもあると思いますが、長さはピッタリでしたがややきつかったです。

サイズ感については個人差があるかと思いますが、購入を検討される方は参考にしてみてください。

肌に当たる部分は麦わら風の素材になっています。

さらっとしていて肌触りが良く快適です。

さらに、クッションが硬めなので履き心地も抜群。

裏面は凹凸がついていますが、さらっとした質感で滑りが良い印象を受けました。

筆者にとっては幅が狭いことも相まって足にしっかりと固定でき、パカパカと緩いこともなく歩きやすかったです。

今回は、ダイソーの『ポコポコスリッパ』をご紹介しました。

こういったデザインのスリッパが身近なダイソーで買えるなんて嬉しいかぎり♡ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。