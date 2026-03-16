「目が合った瞬間買ってしまった…」インテリアにもなる100均食器
かわいすぎて買っちゃった！セリアのインテリアにもなる食器
商品名：ダイカットプレート キュートシュナ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4580583336728
セリアでかわいすぎるアイテムを発見！その名も『ダイカットプレート キュートシュナ』です。商品名ではシュナとなっていますが、あのシュナウザーデザインの小皿。
こちらの全身がデザインされた浅いタイプのお皿は、食品をのせるにはやや小さいサイズ感。そのためパウダータイプのスパイスや薬味などを置くのにおすすめです。
筆者個人としてはインテリアトレーとして使うのが◎。鍵やアクセサリーなど、小物の定位置にするのにぴったりな大きさです。
デザインがとにかくかわいいので、これ自体がインテリアアイテムになってくれますよ！
どっちも欲しくなる！深さがあるタイプも便利
商品名：ダイカットボウル キュートシュナ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4580583336735
売り場には、お顔デザインの深さがある『ダイカットボウル キュートシュナ』も並んでいました。食器として使うならこちらの方が使いやすい印象。
意外にも深さがしっかりとあるので、ソースや調味料を入れる小皿として大活躍してくれますよ。
どちらも食洗機と電子レンジに対応していますが、あくまで温め程度。加熱調理には使用できません。また、オーブン・直火・急熱急冷にも対応していないので、使用する際は注意が必要です。
今回はセリアで購入した『ダイカットプレート キュートシュナ』と『ダイカットボウル キュートシュナ』をご紹介しました。ひとつ110円（税込）とお安いので、そろえて購入するのがおすすめ！
並んでいるだけでも、とてもかわいらしい小皿なので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。