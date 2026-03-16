「目が合った瞬間買ってしまった…」インテリアにもなる100均食器

かわいいアイテムが数多く並ぶセリア。今回、そんなセリアの食器売り場でかわいすぎる小皿を発見しちゃいました！つぶらな瞳と、その特徴的な眉毛…。なんと、シュナウザーデザインの小皿が110円（税込）で販売されているんです。あまりのかわいさに2種類購入。実際に使ってみたので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

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かわいすぎて買っちゃった！セリアのインテリアにもなる食器

商品名：ダイカットプレート キュートシュナ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4580583336728

セリアでかわいすぎるアイテムを発見！その名も『ダイカットプレート キュートシュナ』です。商品名ではシュナとなっていますが、あのシュナウザーデザインの小皿。

こちらの全身がデザインされた浅いタイプのお皿は、食品をのせるにはやや小さいサイズ感。そのためパウダータイプのスパイスや薬味などを置くのにおすすめです。

筆者個人としてはインテリアトレーとして使うのが◎。鍵やアクセサリーなど、小物の定位置にするのにぴったりな大きさです。

デザインがとにかくかわいいので、これ自体がインテリアアイテムになってくれますよ！

どっちも欲しくなる！深さがあるタイプも便利

商品名：ダイカットボウル キュートシュナ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4580583336735

売り場には、お顔デザインの深さがある『ダイカットボウル キュートシュナ』も並んでいました。食器として使うならこちらの方が使いやすい印象。

意外にも深さがしっかりとあるので、ソースや調味料を入れる小皿として大活躍してくれますよ。

どちらも食洗機と電子レンジに対応していますが、あくまで温め程度。加熱調理には使用できません。また、オーブン・直火・急熱急冷にも対応していないので、使用する際は注意が必要です。

今回はセリアで購入した『ダイカットプレート キュートシュナ』と『ダイカットボウル キュートシュナ』をご紹介しました。ひとつ110円（税込）とお安いので、そろえて購入するのがおすすめ！

並んでいるだけでも、とてもかわいらしい小皿なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。