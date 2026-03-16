WBC2026日本代表の中で「侍JAPANのエース」だと思う投手ランキング！ 2位「菊池雄星」を抑えた1位は？【2026年調査】
短期決戦において、チームの命運を握るのは絶対的な「エース」の存在です。今大会の侍ジャパンには、メジャーで実績を積み上げた左腕や日本球界が誇る至宝など、名実ともにトップクラスの投手たちが名を連ねています。ファンが最も信頼を置く、マウンドの主役は誰なのか。その結果を見ていきましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しました。その中から、「WBC2026日本代表の中で『侍JAPANのエース』だと思う投手」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
ロサンゼルス・エンゼルスで円熟味を増すMLB左腕です。最速158km/hを記録したNPB時代を経て、メジャーでも2桁勝利やオールスター選出を果たすなど、確固たる地位を築きました。今大会では代表の精神的支柱の1人として、また経験豊富なベテランサウスポーとして、大役を任されるにふさわしい信頼を集めています。
▼回答者コメント
「メジャーリーグでも着実に活躍をしている選手だと思うからです」（30代女性／宮城県）
「すごくメンタルが強いから素晴らしい選手だと思う」（40代男性／神奈川県）
「メジャーでの経験は、ダルが選手としていないので、ピッチクロックへの対応も万全だと思うから一番活躍するエースだと思う」（50代男性／埼玉県）
名実ともに「日本のエース」として圧倒的な支持を得たのは、山本由伸選手でした。NPB史上初の3年連続投手4冠達成という偉業に加え、メジャー移籍後もワールドシリーズ制覇とMVP獲得という最高のパフォーマンスを見せています。どんな強敵にも怯まず、静かにマウンドを支配するその姿に、多くのファンがエースの称号を重ねています。
▼回答者コメント
「実績も期待度も一番の、押しも押されぬ大エースだと思うから。素晴らしい投球とWBCにかける熱意にこちらまで熱くなる思いです」（40代女性／埼玉県）
「安定感抜群の投球術と大舞台での強さを兼ね備えており、信頼してマウンドを任せられるから」（30代男性／長崎県）
「どんなピンチでも落ち着いて抑える力がある」（30代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しました。その中から、「WBC2026日本代表の中で『侍JAPANのエース』だと思う投手」ランキングの結果をご紹介します。
2位：菊池雄星／29票
ロサンゼルス・エンゼルスで円熟味を増すMLB左腕です。最速158km/hを記録したNPB時代を経て、メジャーでも2桁勝利やオールスター選出を果たすなど、確固たる地位を築きました。今大会では代表の精神的支柱の1人として、また経験豊富なベテランサウスポーとして、大役を任されるにふさわしい信頼を集めています。
▼回答者コメント
「メジャーリーグでも着実に活躍をしている選手だと思うからです」（30代女性／宮城県）
「すごくメンタルが強いから素晴らしい選手だと思う」（40代男性／神奈川県）
「メジャーでの経験は、ダルが選手としていないので、ピッチクロックへの対応も万全だと思うから一番活躍するエースだと思う」（50代男性／埼玉県）
1位：山本由伸／219票
名実ともに「日本のエース」として圧倒的な支持を得たのは、山本由伸選手でした。NPB史上初の3年連続投手4冠達成という偉業に加え、メジャー移籍後もワールドシリーズ制覇とMVP獲得という最高のパフォーマンスを見せています。どんな強敵にも怯まず、静かにマウンドを支配するその姿に、多くのファンがエースの称号を重ねています。
▼回答者コメント
「実績も期待度も一番の、押しも押されぬ大エースだと思うから。素晴らしい投球とWBCにかける熱意にこちらまで熱くなる思いです」（40代女性／埼玉県）
「安定感抜群の投球術と大舞台での強さを兼ね備えており、信頼してマウンドを任せられるから」（30代男性／長崎県）
「どんなピンチでも落ち着いて抑える力がある」（30代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:All About ニュース編集部)