「down to the wire」の意味は？語源は競馬場のゴールシーン！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、ゴールシーンの緊迫した雰囲気です。

果たして、正解は？

正解は「最後の最後まで」「締め切りぎりぎりで」でした！

このフレーズは、競馬のレースに由来しているといわれています。

締め切りが迫っていたり、競争が激しくて結果が最後までわからない状況を表現したりするために使われますよ。

「He kept studying right down to the wire.」

（彼は、最後の最後まで勉強しました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。