第６３回愛知杯・Ｇ３は３月２２日、中京競馬場の芝１４００メートルで行われる。

ドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は、２走前のターコイズステークスを勝ち、前走の阪急杯で牡馬を相手に３着。強かった勝ち馬には離されたものの、２着とは首差で衰えのないことを証明した。中京では２４年のＣＢＣ賞を勝っているように、コースとの相性もいい。牝馬同士なら好勝負になるだろう。

ソルトクィーン（牝５歳、栗東・武英智厩舎、父シルバーステート）は、ターコイズステークスで勝ったドロップオブライトと同タイムの３着。中京の芝１４００メートルで２勝を挙げているように、舞台は好転する。１ハロン短縮なら互角に戦えそうだ。

マピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）は昨年の桜花賞で４着に入り、夏には中京記念を制している。前走はダートの根岸ステークスで強敵を相手に５着に健闘した。これがきっかけになれば、さらなる活躍も望める。

チェルビアット（牝４歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は、２走前のターコイズステークスはスタートで失敗したが、前走の洛陽ステークスで巻き返して２着。昨年のＮＨＫマイルカップで３着に入ったように力のある馬で、自身の能力を出し切れれば。