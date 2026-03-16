◆プレミアリーグ第３０節 リバプール１−１トットナム （１５日・リバプール）

日本代表主将遠藤航（３３）が所属するリバプールはホームでトットナムと対戦。２月１１日のサンダーランド戦で負傷して長期休養中の遠藤は欠場。試合はリバプールがソボスライの２５メートルの直接ＦＫ弾で前半１８分に先制したが、後半４５分にトットナムが同点弾を奪取し、１ー１ドローで終わった。

勝っていればアストンビラと勝ち点『５１』で並びながら得失点差で上回り、４位に浮上していた試合。後半４５分の大詰めでＧＫキックの処理を誤り、リバプールＰＡ内の左サイドでフリーとなっていたリシャルリソンに決められた。リシャルリソンは元エバートン選手。地元ライバルのエースで、最もゴールを決めてもらいたくなかった選手に手痛い同点弾を奪われ、場内には怒号が鳴り響いた。

「２点目を決めるチャンスは何度もあった。試合の大部分でうちが優勢だった。しかし試合終了間際に同点弾を許してしまい、この失点を挽回する時間は残されていなかった」

試合後、スロット監督がそう語ったように、６３・３％のポゼッションを支配し、１７本のシュートを浴びせた。しかし試合を決める２点目が奪えず、勝ち点２を落とした。

「もちろん試合終盤の失点は痛手。クリーンシートを達成するのに苦労している。順位を上げるには失点が多すぎる」

今季は試合終了間際の決勝弾でクリスタルパレス、チェルシー、ボーンマス、マンチェスターＣ、そしてウルバーハンプトンに負けた。

さらにはリーズ、フラム、そして今回のトットナムに同点にされて、負けにも等しいドローの辛酸を舐めた。

残りあと８試合。果たしてリバプールはこのダメージの大きい試合終了間際の失点癖を解消することができるのか。シーズンの終盤戦、スロット監督の正念場はいよいよ佳境を迎えることになった。