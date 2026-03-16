エクセルの美容液UVが限定登場♡紅茶の香りで楽しむ快適UVケア

毎日のUVケアをもっと心地よく楽しみたい方にぴったりのアイテムが登場。メイクアップブランド「エクセル」から、美容液のような軽い使い心地が人気の「プロテクティブUVエッセンス（lc）」が2026年3月13日に限定発売されます。今年は紅茶をイメージした香りが登場し、ティータイムのようにリラックスした気分でUVケアを楽しめるのが魅力♡毎日つい手に取りたくなる、快適な美容液UVに注目です。

紅茶の香りが楽しめる限定UV



毎年限定の香りで登場する「エクセル プロテクティブUVエッセンス」が、2026年は紅茶をテーマにした2種類の香りで発売されます。

ラインアップは全2種。アールグレイはベルガモットやレモンなど柑橘の爽やかさが広がるフルーティでみずみずしい香り。

カモミールティーはブラックティーをベースにカモミールを添えた、落ち着いた大人っぽい香りが魅力です。その日の気分に合わせて使い分けるのもおすすめです。

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軽やかな使い心地の美容液UV



「エクセル プロテクティブUVエッセンス」の特長は、塗った瞬間に肌となじむ軽やかなテクスチャー。

伸びが良くベタつかない「スキンタッチ処方」を採用し、薄膜タッチのみずみずしい使用感を実現しています。

まるで塗ったことを忘れるかのような軽さで、全身に使いやすいのもポイント。さらに美容液成分を贅沢に配合し、肌を守りながらうるおいケアも叶えます。

また、5つのフリー処方を採用しており、毎日快適に使える設計。紅茶を楽しむ時間をイメージしたチェック柄の限定デザインも、春夏の気分を高めてくれます。

サナ エクセル プロテクティブUVエッセンス01（lc）



価格：1,540円（税込）

香り：アールグレイ

サナ エクセル プロテクティブUVエッセンス02（lc）



価格：1,540円（税込）

香り：カモミールティー

*1 セラミドNP *2 ヒアルロン酸Na *3 ハトムギ種子エキス

香りも楽しむUVケア♡



毎年人気のエクセルの美容液UVが、今年は紅茶の香りで登場。軽やかな使い心地と、ティータイムを思わせる心地よい香りで、毎日のUVケアをより楽しい時間にしてくれます。

数量限定の特別デザインなので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡お気に入りの香りをまとって、春夏の紫外線対策を心地よく楽しみましょう。