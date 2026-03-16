女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第116話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第116話は、あれから10年が経ち、雨清水トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越し。長男の勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）次男の勲（柊エタニエル）松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）クマ（夏目透羽）と幸福な時間を送る…という展開。

ヘブンは帝国大学英文学科の講師を務め、6年半。この日はブードゥー人形が見当たらない。家族は朝食前、上野勘右衛門（小日向文世）の遺影に手を合わせる。

ヘブンは出勤前、息子2人に英語のレッスン。トキは相変わらず英語が上達しない。

ヘブンの月収は400円。車夫は村中（水野智則）。53歳のヘブンは足腰を鍛えるため、途中で人力車を降り、歩いて登校した。

縁側。司之介は東京は桃源郷のようだ、と語る。帰宅したヘブンも皆のスキップに加わる。

ヘブンはイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）に手紙。「前にも伝えたが、体の調子が良いとは言えない。私の父も、今の私ぐらいの歳で亡くなった。イライザ、次こそベストセラーを書くよ。最後の一冊になっても、後悔しないものを」。宍道湖のような夕暮れ。兄弟とクマが童謡「夕焼け小焼け」を歌う。

ヘブンはまた途中で人力車を降り、歩く。向かった先はミルクホールだった。

オープニングタイトルバックのキャストクレジット。この日から「雨清水トキ 郄石あかり」「雨清水八雲 トミー・バストウ」「上野勘右衛門 小日向文世」と役名が変更になった。

SNS上には「あれ？仕事に行ってない？」「我が家は桃源郷。家の外はジゴクなの？」「まさかミルクホールで3時まで時間つぶして帰るパターン？」「ラストサムライ風な遺影」「老けメイクが凄い」などの声。果たしてヘブンはミルクホールで何をしているのか。