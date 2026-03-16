▽20分1本

山下実優、○遠藤有栖（11分25秒 片エビ固め）凍雅、小夏れん●

※什の掟

東京女子プロレスは15日、東京・両国KFCホールで「GRAND PRINCESS ’26 : FATE IN RYOGOKU」を開催し、「GRAND PRINCESS ’26」（同29日、両国国技館）でスパーク・ラッシュ（Sareee＆彩羽匠）と対戦する山下実優＆遠藤有栖が必勝を宣言した。

山下組は当初、3・29両国でSareee＆レイ・イン・リーと対戦予定だった。SareeeとリーはWWE時代に親交があり、この2人にとっては意義深いタッグ結成となるはずであった。ところが、リーの来日が中止となり、Sareeeの代替パートナーは東京女子初参戦の彩羽（マーベラス）に変更となった。

この日、山下＆遠藤は凍雅＆小夏れんと激突。凍雅が山下に強烈なエルボーを叩き込めば、山下もエルボーで返していく。山下が凍雅にリターン・クラッシュを決めれば、凍雅は遠藤にフォールアウェイスラム。小夏が遠藤にドロップキック連打からスリーパーで締め上げると、遠藤はキャメルクラッチで逆襲。遠藤が小夏に水車落とし、山下が凍雅にアティテュード・アジャストメントを同時に決めて共演。最後は遠藤が小夏にスーパーキックから什（じゅう）の掟を繰り出して勝利を奪い、山下組が快勝した。

山下とSareeeは2020年11月7日、TOKYO DOME CITY HALLでのタッグマッチで初対戦し、試合後、両者ともに再会マッチを熱望していた。山下は「今まで戦ってきた方が多かったんですけど。戦ってみて、有栖がすごい心強いなと思ったし、3月29日、いい状態で2人でいけるんじゃないかなって思いました。個人的にはSareee選手、2020年に戦って以来になるので、めちゃくちゃ楽しみ。彩羽匠選手、蹴りっていう印象なので。もちろんそれ以外もすごいなって思う選手だったので、運命的にこのカードになったなというか。このカード、もう多分2度とないと思うんで、この時間を、この対戦を全身全霊で楽しみたいなと思ってます。もちろん、この2人で勝ちに行きます。そこだけは絶対に譲れないんで」と必勝を期した。遠藤も「私は一個悔しいことがあって。お二人からは山下実優しか名前が出てない。それがめちゃめちゃ悔しいから、私は遠藤有栖っていう人間をぶつけたい。そうして私が勝って2人で勝ちます！」と意気込んだ。