＜ラブラブ両親に…秘密？＞3年前に突然父を亡くし、母も病に！最期に会いたい人は…【第1話まんが】
俺（レン）は、現在大学4年生。大学の近くで一人暮らしをしている。すでに就職先から内定ももらっており、あとは卒論を出すだけの状態だ。両親は昔からとても仲が良かった。いつか俺も結婚して家庭をもったときは、両親のような仲睦まじい夫婦になりたいな……そんな風に思っていた。しかし3年前に父が事故で亡くなってしまい、今は母が実家で一人暮らしをしている。なかなか実家に帰れていないけど、時間ができたらゆっくり母の様子を見に帰ろう……そう思っていた。
うちの両親はとても仲が良かった。付き合っていたころの思い出話なんて、もう何度も聞かされた。いつも2人で楽しそうに笑い合って、どこに行くにも一緒で。そんな2人を見ながら「こんな夫婦になりたいな……」よくそう思ったものだ。
俺は両親の愛情を一身に受け、何不自由なく育ててもらい、志望大学に合格後、大学近くで一人暮らし。そんななか、父は残念ながら3年前に事故で亡くなってしまった。母も俺も相当落ち込みはしたものの、お互いに励まし合いながらなんとか乗り越えてきた。
両親がとても仲が良かったから、俺の「家庭」に対するイメージは良かった。
些細なことで笑い合って、お互いを認め合って……喧嘩をしているところなんて、ほとんど見たことがなかった。
きっとものすごく相性が良かったんだろう。
俺もいつかそんな相手が見つかるといいな……そんな風にすら思っていた。
だから父が突然亡くなったとき、母の落ち込み具合は半端なかった。
それでも2人でなんとか立ち直ってきたところだったのに……。
今度は母が病に侵されてしまったんだ。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
うちの両親はとても仲が良かった。付き合っていたころの思い出話なんて、もう何度も聞かされた。いつも2人で楽しそうに笑い合って、どこに行くにも一緒で。そんな2人を見ながら「こんな夫婦になりたいな……」よくそう思ったものだ。
俺は両親の愛情を一身に受け、何不自由なく育ててもらい、志望大学に合格後、大学近くで一人暮らし。そんななか、父は残念ながら3年前に事故で亡くなってしまった。母も俺も相当落ち込みはしたものの、お互いに励まし合いながらなんとか乗り越えてきた。
両親がとても仲が良かったから、俺の「家庭」に対するイメージは良かった。
些細なことで笑い合って、お互いを認め合って……喧嘩をしているところなんて、ほとんど見たことがなかった。
きっとものすごく相性が良かったんだろう。
俺もいつかそんな相手が見つかるといいな……そんな風にすら思っていた。
だから父が突然亡くなったとき、母の落ち込み具合は半端なかった。
それでも2人でなんとか立ち直ってきたところだったのに……。
今度は母が病に侵されてしまったんだ。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙