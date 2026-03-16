キャメロン・ヤングがツアー2勝目 久常涼13位、松山英樹27位、金谷拓実73位
＜ザ・プレーヤーズ選手権 最終日◇15日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと呼ばれる米国男子ツアーのフラッグシップ大会は、最終ラウンドが終了。3位から出たキャメロン・ヤング（米国）が「68」をマーク。トータル13アンダーで米ツアー通算2勝目を挙げた。
〈写真〉松山英樹はアドレスから10.9cm動いている？
日本勢は3人が出場した。63位で迎えた松山英樹が6バーディ・1ボギーの「67」をマークし、トータル3アンダー・27位タイ。久常涼は3バーディ・3ボギーの「72」でトータル6アンダー・13位タイ、大会初出場の金谷拓実も3バーディ・3ボギーの「72」でプレーし、トータル10オーバー・73位で終えた。トータル12アンダー・2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）。トータル11アンダー・3位にザンダー・シャウフェレ（米国）が続いた。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、トータル5アンダー・22位タイ。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータルイーブンパー・46位タイで終えた。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）。優勝したヤングには450万ドル（約7億925万円）が贈られた。
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