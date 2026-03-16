人気レースクイーンの央川かこ（31）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ツインテールでのミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「F100&FJもてぎ戦は石井大雅選手がFJで2位表彰台でした」と栃木・モビリティリゾートもてぎで開催された「2026もてぎチャンピオンカップレース」でファーストガレージの石井大雅が2位に入ったことを報告。

ツインテールでファーストガレージのコスチュームをまとったショットをアップし「急な告知でしたが会いにきてくださった皆さんありがとうございました」と来場者に感謝した。

この投稿にフォロワーらからは「ツインテールのイメージ無かったから新鮮」「ツインテールもかわいい〜っす」「かこ様のツインテールはヤバい 反則の可愛さです」「ツインテール、とっても可愛いです！似合ってます！」「」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。

神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。