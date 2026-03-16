『ばけばけ』第117回 ヘブンは何をしているのか？
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第117回が、17日に放送される。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第117回のあらすじ
なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン（トミー・バストウ）。いったいヘブンはそこで何をしているのか？翌朝、ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは思いも知らないトキ（高石あかり）や家族たち。しかし、司之介（岡部たかし）だけはヘブンの様子に違和感を覚えていた。そして……今日も今日とてミルクホールにいるヘブン。その前に、司之介が現れる。「同じ”匂い”」を感じたと司之介は話しだす。
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本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン（トミー・バストウ）。いったいヘブンはそこで何をしているのか？翌朝、ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは思いも知らないトキ（高石あかり）や家族たち。しかし、司之介（岡部たかし）だけはヘブンの様子に違和感を覚えていた。そして……今日も今日とてミルクホールにいるヘブン。その前に、司之介が現れる。「同じ”匂い”」を感じたと司之介は話しだす。